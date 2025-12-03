В алкогольном аутлете устроил погром пьяный.. енот

По данным ABC7 и местных служб контроля животных, зверёк проломил потолок, спустился прямо на витрину с алкоголем и начал дегустацию, которой позавидовал бы любой сомелье. Бутылки были сбиты, полки разнесены, а сам «гость» найден спящим в глубоком, но абсолютно мирном сне.
«После нескольких часов сна и отсутствия признаков травм — кроме, возможно, похмелья — его выпустили обратно в дикую природу»,
сообщили власти.
Сотрудница службы контроля животных по имени Мартин обнаружила енота лежащим у туалета, «словно уставшего от собственной вечеринки».
Ветеринары осмотрели нарушителя — ничего серьёзного, кроме плохого выбора напитков.
Магазин пережил погром.
Енот — похмелье.
И теперь власти Вирджинии надеются, что пушистый «дегустатор» сделает выводы.
Хотя, если честно, это вряд ли.