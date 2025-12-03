Что день, что ночь: погода на завтра

Ночью ожидается облачность, местами возможен небольшой дождь, на востоке страны - также мокрый снег. При слабом юго-восточном, восточном ветре местами образуется туман с видимостью 500-1000 метров. Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+3 градуса.

В Риге ночью небо будет затянуто облаками, возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха составит +1...+2 градуса.

Днем прогнозируется пасмурная погода, утром во многих местах, а во второй половине дня - на востоке страны ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, в отдельных районах на востоке страны днем сохранится туман. Температура воздуха не превысит +1...+4 градуса.

В столице сохранится пасмурная погода, в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха днем будет примерно такой же, как ночью - от +1 до +3 градусов.

