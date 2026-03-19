Это сделает нас страной дешёвой рабсилы: у Сейма проходит пикет. ФОТО

19 марта, 2026 18:01

В Риге в четверг у здания Сейма Латвии несколько десятков человек собрались на акцию протеста против планируемых поправок к закону о труде. Участники выступили против снижения доплат за сверхурочную работу и работу в праздничные дни, а также против возможных изменений, позволяющих работодателям увольнять членов профсоюзов без согласия профсоюза.

В акции приняли участие представители профсоюзов, включая LAKRS, LVSADA и LBAS. Протестующим раздавали жёлтые флажки с надписью «Едины в требованиях», порядок у парламента обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

Протест организовала молодежная организация «Protests». Председатель организации Синдия Миертуре отмечает, что эти изменения необратимо превратят Латвию в страну с дешевой рабочей силой, и важно защитить работников, чтобы пережить кризис и предотвратить массовые увольнения.

Акция была организована в сотрудничестве с «Молодыми европейскими федералистами» и LBAS.

Председатель LBAS Эгилс Балдзенс подчеркнул, что доплата за сверхурочную работу должна сохраняться на уровне 100%, чтобы не допустить эксплуатации работников. Он также выступил против отмены нормы, защищающей членов профсоюзов от незаконного увольнения.

В настоящее время депутаты Сейма Латвии рассматривают спорные поправки ко второму чтению. Ранее профильная комиссия поддержала норму о 100% доплате за работу в праздничные дни, однако также обсуждаются предложения о снижении доплат за сверхурочные до 50% и до 75% — в праздничные дни.

Общественная инициатива на платформе manabalss.lv против этих изменений уже собрала почти 23 тысячи подписей.

В то же время LDDK поддерживает ряд реформ, включая сокращение доплат и упрощение увольнения членов профсоюзов. Эти предложения, в частности, связаны с инициативами министра экономики Виктора Валайнса. Против выступают профсоюзы и Европейская конфедерация профсоюзов, предупреждая о возможных негативных последствиях для работников и экономики.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

