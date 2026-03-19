Это сделает нас страной дешёвой рабсилы: у Сейма проходит пикет. ФОТО

В акции приняли участие представители профсоюзов, включая LAKRS, LVSADA и LBAS. Протестующим раздавали жёлтые флажки с надписью «Едины в требованиях», порядок у парламента обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

Протест организовала молодежная организация «Protests». Председатель организации Синдия Миертуре отмечает, что эти изменения необратимо превратят Латвию в страну с дешевой рабочей силой, и важно защитить работников, чтобы пережить кризис и предотвратить массовые увольнения.

Акция была организована в сотрудничестве с «Молодыми европейскими федералистами» и LBAS.

Председатель LBAS Эгилс Балдзенс подчеркнул, что доплата за сверхурочную работу должна сохраняться на уровне 100%, чтобы не допустить эксплуатации работников. Он также выступил против отмены нормы, защищающей членов профсоюзов от незаконного увольнения.

В настоящее время депутаты Сейма Латвии рассматривают спорные поправки ко второму чтению. Ранее профильная комиссия поддержала норму о 100% доплате за работу в праздничные дни, однако также обсуждаются предложения о снижении доплат за сверхурочные до 50% и до 75% — в праздничные дни.

Общественная инициатива на платформе manabalss.lv против этих изменений уже собрала почти 23 тысячи подписей.

В то же время LDDK поддерживает ряд реформ, включая сокращение доплат и упрощение увольнения членов профсоюзов. Эти предложения, в частности, связаны с инициативами министра экономики Виктора Валайнса. Против выступают профсоюзы и Европейская конфедерация профсоюзов, предупреждая о возможных негативных последствиях для работников и экономики.