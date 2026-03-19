И на лечение нельзя: пенсионные накопления останутся неприкосновенными

В четверг Сейм не поддержал предложения партий «Латвия на первом месте» и Национального объединения, которые предусматривали возможность частично или полностью снимать деньги второго пенсионного уровня до выхода на пенсию.

В LPV объясняли, что хотят дать людям больше свободы распоряжаться своими накоплениями — например, тратить их на медицинские услуги, лекарства, операции, уход, а также на покупку первого жилья или погашение долгов. Кроме того, партия предлагала чётче определить, как эти средства наследуются.

Национальное объединение также настаивало на использовании накоплений для лечения и покупки медицинских средств, считая, что это позволит быстрее получать помощь, сократит сроки болезни и снизит нагрузку на социальную систему.

Похожие инициативы уже ранее отклонялись: две недели назад за предложение LPV проголосовали лишь около 20 депутатов, а затем парламент даже отказался включать эти поправки в повестку.