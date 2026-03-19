В сфере оборонной промышленности у нас много успехов: Браже хвастается

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), на совещании обсуждалось развитие оборонной промышленности Латвии и ее роль в экономическом росте страны, координация экономических визитов, межведомственное сотрудничество, а также приоритеты и инструменты поддержки в экспорте и привлечении инвестиций.

Браже отметила, что в сфере оборонной промышленности достигнуто много успехов, в частности в индустрии дронов: в Латвии созданы необходимые условия, развито производство дронов, углублены академические знания и экспертиза, доступны возможности тестирования, а также создана коалиция дронов и центр компетенций автономных систем.

Министр иностранных дел пришла к выводу, что растет интерес предприятий оборонной промышленности к поддержке посольств для "открытия дверей" и лобби для специфических продуктов и решений. Говоря о потенциале предприятий к привлечению средств из фондов ЕС и НАТО, Браже отметила, что в прошлом году Европейская комиссия одобрила девять латвийских проектов с софинансированием в размере 7 млн евро из Европейского оборонного фонда.

Посольства проводят регулярный анализ сфер сотрудничества и информируют о потенциальных возможностях сотрудничества как соответствующие отраслевые министерства, так и Латвийское агентство инвестиционного развития (ЛАИР), так и отраслевые ассоциации, добавила министр.

На совещании представители Министерства экономики и ЛАИР доложили о главных выводах и результатах выставки "Expo 2025" в Осаке, а также предстоящей "Expo 2025" в Эр-Рияде. Также обсуждались возможности для частного сектора, открываемые председательством Латвии в Совете ЕС, и озвучен призыв к предприятиям своевременно налаживать партнерства с секретариатом председательства Латвии в Совете ЕС.

В совещании приняли участие министр экономики Виктор Валайнис, министр обороны Андрис Спрудс, предприниматели, представители других министерств и ведомств.

Координационный совет по внешнеэкономической политике был создан Кабинетом министров в 2012 году и является коллегиальным координирующим органом под руководством министра иностранных дел. Его задача - обеспечить согласованное сотрудничество органов государственного управления, различных учреждений и негосударственного сектора для эффективного формирования и реализации внешнеэкономической политики.