Общество и бизнес плохо готовы к кризису: эксперты выпустили методичку

Организация обновила руководство по готовности компаний к действиям в условиях войны, дополнив его новыми разделами — о платежах и банковских операциях во время кризиса, устойчивости к дезинформации и рисках, связанных с дронами. Цель документа остаётся прежней — помочь предпринимателям укрепить устойчивость бизнеса.

По словам эксперта, показатели готовности «могли бы быть лучше»: лишь около 20% жителей Латвии имели опыт участия в обучениях по действиям в кризисных ситуациях, а полноценные тренировки проходило ещё меньше людей. Данные исследования Norstat подтверждают это: только 19% населения участвовали в подобных учениях за последний год.

Стуре подчеркнул, что компаниям важно самостоятельно развивать готовность к кризисам, учитывая неопределённость геополитической ситуации. При разработке руководства также использован опыт Украина в условиях войны.

