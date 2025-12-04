ЦСУ сообщает, что средняя заработная плата в Латвии в третьем квартале этого года составила 1835 евро до уплаты налогов. Это на 132 евро или 7,8 % больше, чем год назад. В свою очередь, оплата за один отработанный час до уплаты налогов выросла до 12,12 евро (+4,6 %).

При этом регионально самая высокая заработная плата была в Риге и Рижском регионе – 2008 евро, самая низкая – в Латгалии (1329 евро).

Эти данные ЦСУ опубликовало, в том числе, в Facebook, где комментаторы немало поиздевались по поводу этих цифр, считая, что в реальности они намного меньше.

«Полная х***… если посмотреть на предложения о работе, везде брутто-зарплата составляет 1000-1400 евро… значит, это заказанная статья, и цифры можно подбирать, какие хочешь!!! Если бы это были реальные цифры, то вряд ли люди искали бы работу за границей!»

«Полная глупость, чтобы заработать 900 на руки, нужно работать 12 часов».

«Чистая ложь!!! Большинство работающих получают от 4,5 до 9 евро в час брутто!»

«Обманывают народ средней зарплатой. Сложили сколько зарабатывал бывший руководитель Airbaltic и сколько остальные - это обманчивая статистика».

«Бред больного воображения».

«Страница фантазий».