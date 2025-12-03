Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные озадачены: у части людей высокий холестерин связан с долголетием?

3 декабря, 2025

Всё, чему нас учили о холестерине, кажется, начинает трещать по швам.
Новейшие крупные исследования показали: у некоторых людей, особенно старшего возраста, естественно повышенный уровень холестерина не просто не вредит, но иногда даже связан с более долгой жизнью по сравнению с теми, у кого этот уровень низкий.

Учёные подчеркивают: это не отмена правил, не «ешьте бекон ведрами», и уж точно не универсальная истина.
Но факт остаётся фактом: в отдельных группах пожилых людей статистика ведёт себя неожиданно мягко.

Почему так происходит?

Исследователи предполагают, что холестерин играет куда более широкий набор ролей, чем принято думать. Он нужен для работы гормонов, синтеза витамина D, клеточных мембран, восстановления тканей и даже поддержки иммунных процессов, которые с возрастом заметно меняются.

То есть организм может использовать «повышенный» уровень как инструмент, а не как угрозу.

Но сложность в том, что холестерин — не один.
LDL и HDL ведут себя по-разному, генетические варианты могут менять реакцию организма, а сочетание с воспалением, стрессом, курением или высоким давлением снова превращает высокий холестерин в реальный риск.

Учёные осторожны: никакой «пользы высокого холестерина» они не объявляют.
Скорее, это сигнал, что человеческий метаболизм работает сложнее, чем старая схема «низкий хорошо — высокий плохо».

Вывод сегодня звучит так:
холестерин — это не враг и не герой, а часть куда более большой и загадочной системы, в которой возраст, генетика и образ жизни переплетаются сильнее, чем мы думали.

Всё остальное — работа врача, а не мифов.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

