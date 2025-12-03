Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

СтарХит 3 декабря, 2025 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В семье Агаты Муцениеце произошло пополнение. Актриса стала мамой в третий раз!

Актриса стала мамой в третий раз — по данным канала СТС, у нее девочка! «Наш подарок Агате Муцениеце, у которой в день рождения СТС появилась дочка», — написано на официальной странице в Telegram. Портал Super также сообщил, что роды актрисы прошли в элитном госпитале Лапино.

О беременности звезда заговорили еще в мае, когда объявила о помолвке с Петром Дрангой. Агата стала носить широкую одежду и будто пыталась скрыть округлившийся живот.

А в начале июня она появилась на Забайкальском международном кинофестивале в Чите в обтягивающем платье и практически подтвердила слухи о своем положении. Долго тянуть актриса не стала и спустя несколько дней объявила, что и правда ждет ребенка.

Агата продолжала работать, даже находясь на приличном сроке беременности. Летом она участвовала в съемках, только после окончания которых планировала уйти в декрет. «„Химкинские ведьмы“ будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — делилась Муцениеце.

Во время беременности актриса пыталась поддерживать себя в форме. «Стараюсь не есть много сладкого и мучного, — хвасталась звезда. — И спорт в моей жизни всегда присутствует: люблю много гулять и занимаюсь бегом, если есть такая возможность. Но, если честно, я не считаю, что нахожусь в такой безупречной форме, чтобы кому-то советовать, как за собой следить: одни методы работают, другие — нет».

О романе Муцениеце и Драги стало известно в конце 2024 года. Тогда пара вместе появилась ь на премьере фильма «Братья». Новый избранник актрисы ранее женат не был, а вот Агата несколько лет прожила с Павлом Прилучным и родила ему двоих детей — Мию и Тимофея.

Расстались супруги не на самой лучшей ноте и после развода начали судиться за детей. И во время беременности Агате приходилось участвовать в юридических процессах.

«Новость о беременности никакого отношения к делу не имеет и никак не может повлиять на его ход и реализацию, как таковую. Дело в том, что и Агата Муцениеце, и ее адвокат преднамеренно и осознанно распространяли заведомо ложные сведения по обстоятельствам дела с Тимофеем и старательно делают это вплоть до настоящего времени», — говорила адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

