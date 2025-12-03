Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

Актриса стала мамой в третий раз — по данным канала СТС, у нее девочка! «Наш подарок Агате Муцениеце, у которой в день рождения СТС появилась дочка», — написано на официальной странице в Telegram. Портал Super также сообщил, что роды актрисы прошли в элитном госпитале Лапино.

О беременности звезда заговорили еще в мае, когда объявила о помолвке с Петром Дрангой. Агата стала носить широкую одежду и будто пыталась скрыть округлившийся живот.

А в начале июня она появилась на Забайкальском международном кинофестивале в Чите в обтягивающем платье и практически подтвердила слухи о своем положении. Долго тянуть актриса не стала и спустя несколько дней объявила, что и правда ждет ребенка.

Агата продолжала работать, даже находясь на приличном сроке беременности. Летом она участвовала в съемках, только после окончания которых планировала уйти в декрет. «„Химкинские ведьмы“ будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — делилась Муцениеце.

Во время беременности актриса пыталась поддерживать себя в форме. «Стараюсь не есть много сладкого и мучного, — хвасталась звезда. — И спорт в моей жизни всегда присутствует: люблю много гулять и занимаюсь бегом, если есть такая возможность. Но, если честно, я не считаю, что нахожусь в такой безупречной форме, чтобы кому-то советовать, как за собой следить: одни методы работают, другие — нет».

О романе Муцениеце и Драги стало известно в конце 2024 года. Тогда пара вместе появилась ь на премьере фильма «Братья». Новый избранник актрисы ранее женат не был, а вот Агата несколько лет прожила с Павлом Прилучным и родила ему двоих детей — Мию и Тимофея.

Расстались супруги не на самой лучшей ноте и после развода начали судиться за детей. И во время беременности Агате приходилось участвовать в юридических процессах.

«Новость о беременности никакого отношения к делу не имеет и никак не может повлиять на его ход и реализацию, как таковую. Дело в том, что и Агата Муцениеце, и ее адвокат преднамеренно и осознанно распространяли заведомо ложные сведения по обстоятельствам дела с Тимофеем и старательно делают это вплоть до настоящего времени», — говорила адвокат Прилучного Оксана Даниелова.