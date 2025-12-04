Женщина в шоке от цены на сырок «Карумс» в Литве (ФОТО)

Женщина на видео показывает, что сыр « Kārums » и другие сыры, доступные в Латвии, стоят 0,70 евроцента, тогда как накануне в Латвии она купила творожный сыр за 0,39 евроцента.

Люди поспешили высказать различные мнения в комментариях.

Житель Литвы пишет, что цены на все в Литве растут вдвое, но власти ничего не делают.

Комментаторы также подчеркивают, что зарплаты в Литве также выше, чем в Латвии.

Другой литовец подчеркивает, что никогда не покупает «Карумс» за 0,70 евроцента, а ждет акции, когда сырки будут стоить 0,49.

Другие комментаторы добавляют, что, например, в Грузии и Германии «Kārums» стоит 0,70 евроцента, а в Швейцарии цена на них составляет 1,70 евроцента.