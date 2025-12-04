Ты чего — советская Снегурочка! Латвийцы обрушились на участницу «Мисс Вселенной» (ФОТО)

Сам конкурс в этом году сопровождался хаосом — со сцены упала "Мисс Ямайка". Победительница конкурса, мексиканка Фатима Бош, покинула мероприятие ещё до финала из-за скандала с организатором конкурса (в Таиланде). Другие девушки присоединились к ней в знак солидарности. Затем выяснилось, что один из совладельцев конкурса, мексиканский предприниматель, находится под подозрением в контрабанде наркотиков и оружия, а его тайская партнёрша — в мошенничестве.

С критикой конкурса выступила и представительница Эстонии Бригитта Шабак. Позднее от титула "Мисс Африка и Океания" отказалась представительница Кот-д’Ивуара.

В интервью Privātā Dzīve латвийская модель Мелдра Розенберга рассказала о своём участии в конкурсе, подчеркнув, что мероприятию не хватало прозрачности.

Мелдра также поделилась личным негативным опытом, связанным с конкурсом. Предметом критики стал её костюм для "Парада национальных нарядов". Облачение было синим и, по мнению многих, напоминало Снегурочку из советских мультфильмов.

"Мой костюм символизировал Балтийское море", — пояснила она замысел наряда. По словам Мелдры, дизайнер был с Филиппин и "не имеет ни малейшего представления о нашей истории и текущей ситуации в стране". Костюм весил почти 14 килограммов и был украшен кристаллами.

"Мне грустно от того, как люди отреагировали и стали ассоциировать увиденное с Советским Союзом. Видимо, они ничего больше в жизни не видели", — добавила она.

