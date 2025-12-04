Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ты чего — советская Снегурочка! Латвийцы обрушились на участницу «Мисс Вселенной» (ФОТО)

4 декабря, 2025 08:55

0 комментариев

TikTok

Представительница Латвии на конкурсе "Мисс Вселенная" Мелдра Розенберга после возвращения домой столкнулась с волной критики по поводу своего костюма для Парада национальных нарядов, который многим напомнил Снегурочку времён Советского Союза, пишет rus.delfi.lv.

Сам конкурс в этом году сопровождался хаосом — со сцены упала "Мисс Ямайка". Победительница конкурса, мексиканка Фатима Бош, покинула мероприятие ещё до финала из-за скандала с организатором конкурса  (в Таиланде). Другие девушки присоединились к ней в знак солидарности. Затем выяснилось, что один из совладельцев конкурса, мексиканский предприниматель, находится под подозрением в контрабанде наркотиков и оружия, а его тайская партнёрша — в мошенничестве.

С критикой конкурса выступила и представительница Эстонии Бригитта Шабак. Позднее от титула "Мисс Африка и Океания" отказалась представительница Кот-д’Ивуара.

В интервью Privātā Dzīve латвийская модель Мелдра Розенберга рассказала о своём участии в конкурсе, подчеркнув, что мероприятию не хватало прозрачности.

Мелдра также поделилась личным негативным опытом, связанным с конкурсом. Предметом критики стал её костюм для "Парада национальных нарядов". Облачение было синим и, по мнению многих, напоминало Снегурочку из советских мультфильмов.

"Мой костюм символизировал Балтийское море", — пояснила она замысел наряда. По словам Мелдры, дизайнер был с Филиппин и "не имеет ни малейшего представления о нашей истории и текущей ситуации в стране". Костюм весил почти 14 килограммов и был украшен кристаллами.

"Мне грустно от того, как люди отреагировали и стали ассоциировать увиденное с Советским Союзом. Видимо, они ничего больше в жизни не видели", — добавила она.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Meldra Rosenberg (@meldra.rosenberg)

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miss Universe Latvia (@missuniverse_latvia)

 

ФОТО имиджевое

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

