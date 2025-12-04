В России взорван единственный нефтепровод, поставляющий газ в Европу (ВИДЕО)

Взрыв произошел на участке нефтепровода Таганрог-Липецк в районе Казинских Выселок.
Видео взрыва было опубликовано в социальных сетях.
Российская нефтяная сеть, которая является основным источником дохода государства-агрессора и источником финансирования военно-промышленного комплекса, будет продолжать взрываться и гореть до тех пор, пока противник не откажется от попыток атаковать Украину, сообщил источник ГУР.
На рф стався іще один вибух на нафтопроводі «Дружба». Про це повідомляють джерела в ГУР. Для знищення ділянки нафтогону використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами https://t.co/KBuL64HaMb pic.twitter.com/6cwK8wiIA4— LB.ua (@lb_ua) December 3, 2025