«Смерть — это не конец»: новое исследование о существовании загробной жизни

Исследование профессора Марии Штремме «Универсальное сознание как фундаментальное поле: теоретический мост между квантовой физикой и недвойственной философией» было опубликовано в ноябрьском номере журнала Американского института физики AIP Advances.

В исследовании утверждается, что наше сознание не создано мозгом. «Это фундаментальное поле Вселенной. Это означает, что ваше „я“ — это волна, связанная с вечностью. Когда вы умираете, эта волна не исчезает. Она возвращается к своему источнику».

Если профессор прав, то околосмертные переживания — это не галлюцинации, а вспышки света, а жизнь после смерти — вопрос не веры, а физики. Итак, если сознание продолжается после смерти тела, была ли религия ближе к истине, чем когда-либо признавала современная наука?

Согласно научному журналу PhysOrg, исследование Марии Штремме предлагает совершенно новую теорию происхождения Вселенной. В исследовании сознание рассматривается не как побочный продукт деятельности мозга, а как фундаментальное поле, лежащее в основе всего, что мы воспринимаем: материи, пространства, времени и самой жизни.

Это совершенно новая теория о структуре реальности и Вселенной?

Мария Штремме ответила журналу в интервью: «Да, можно так сказать. Но это, по сути, теория, в которой сначала возникает сознание, а затем возникают такие структуры, как время, пространство и материя. Это очень амбициозная попытка описать, как устроена воспринимаемая нами реальность. Такие физики, как Эйнштейн, Шредингер, Гейзенберг и Планк, исследовали схожие идеи, и я продолжаю исследовать некоторые из возможностей, которые они открыли».

Профессор Штремме много лет работает над моделью квантовой механики, сочетающей квантовую физику с недуальной философией. Эта теория основана на идее о том, что сознание является фундаментальным элементом реальности, а индивидуальное сознание – частью более обширного, взаимосвязанного поля. В рамках этой модели феномены, воспринимаемые как «таинственные», такие как телепатия или околосмертные переживания , могут быть объяснены как естественные следствия единого поля сознания.

«Моей целью было описать это, используя язык физики и математический аппарат», — объясняет Штремме. «Действительно ли эти явления мистические, или это просто открытие, которое мы ещё не сделали, и когда мы его сделаем, приведёт ли это к смене парадигмы?»

Штремме полагает, что ее исследования могут положить начало новому пониманию Вселенной и жизни.

Ее теория также предполагает, что наше индивидуальное сознание не исчезает со смертью, а возвращается в универсальное поле сознания, из которого оно когда-то возникло — она также сформулировала это в терминах квантовой механики.

«Я материалист и инженер, поэтому привыкла считать материю фундаментальной. Но согласно этой модели, материя вторична — многое из того, что мы воспринимаем, является представлением или иллюзией», — говорит Штремме.

Хотя исследование написано с использованием физических и математических расчетов и терминологии, его логика проводит параллели с несколькими мировыми религиозными и философскими постулатами.

«Тексты основных религий, такие как Библия, Коран и Веды, часто описывают взаимосвязанное сознание. Их авторы использовали метафорический язык для выражения своего понимания природы реальности. В свою очередь, ранние квантовые физики, используя научные методы, также пришли к схожим идеям. Теперь настало время серьёзной науке начать серьёзно изучать этот феномен», — говорит Мария Штремме.

ФОТО press.lv