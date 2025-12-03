Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Смерть — это не конец»: новое исследование о существовании загробной жизни

Редакция PRESS 3 декабря, 2025 18:20

Мария Штремме, профессор Уппсальского университета, специализирующаяся на исследованиях в области нанотехнологий, предложила новую теорию о существовании загробной жизни. Если она окажется верной, это станет революцией в современной науке, пишет nra.lv со ссылкой на postimees.ee.

Исследование профессора Марии Штремме «Универсальное сознание как фундаментальное поле: теоретический мост между квантовой физикой и недвойственной философией» было опубликовано в ноябрьском номере журнала Американского института физики AIP Advances.

В исследовании утверждается, что наше сознание не создано мозгом. «Это фундаментальное поле Вселенной. Это означает, что ваше „я“ — это волна, связанная с вечностью. Когда вы умираете, эта волна не исчезает. Она возвращается к своему источнику».

Если профессор прав, то околосмертные переживания — это не галлюцинации, а вспышки света, а жизнь после смерти — вопрос не веры, а физики. Итак, если сознание продолжается после смерти тела, была ли религия ближе к истине, чем когда-либо признавала современная наука?

Согласно научному журналу PhysOrg, исследование Марии Штремме предлагает совершенно новую теорию происхождения Вселенной. В исследовании сознание рассматривается не как побочный продукт деятельности мозга, а как фундаментальное поле, лежащее в основе всего, что мы воспринимаем: материи, пространства, времени и самой жизни.

Это совершенно новая теория о структуре реальности и Вселенной?

Мария Штремме ответила журналу в интервью: «Да, можно так сказать. Но это, по сути, теория, в которой сначала возникает сознание, а затем возникают такие структуры, как время, пространство и материя. Это очень амбициозная попытка описать, как устроена воспринимаемая нами реальность. Такие физики, как Эйнштейн, Шредингер, Гейзенберг и Планк, исследовали схожие идеи, и я продолжаю исследовать некоторые из возможностей, которые они открыли».

Профессор Штремме много лет работает над моделью квантовой механики, сочетающей квантовую физику с недуальной философией. Эта теория основана на идее о том, что сознание является фундаментальным элементом реальности, а индивидуальное сознание – частью более обширного, взаимосвязанного поля. В рамках этой модели феномены, воспринимаемые как «таинственные», такие как телепатия или околосмертные переживания , могут быть объяснены как естественные следствия единого поля сознания.

«Моей целью было описать это, используя язык физики и математический аппарат», — объясняет Штремме. «Действительно ли эти явления мистические, или это просто открытие, которое мы ещё не сделали, и когда мы его сделаем, приведёт ли это к смене парадигмы?»

Штремме полагает, что ее исследования могут положить начало новому пониманию Вселенной и жизни.

Ее теория также предполагает, что наше индивидуальное сознание не исчезает со смертью, а возвращается в универсальное поле сознания, из которого оно когда-то возникло — она также сформулировала это в терминах квантовой механики.

«Я материалист и инженер, поэтому привыкла считать материю фундаментальной. Но согласно этой модели, материя вторична — многое из того, что мы воспринимаем, является представлением или иллюзией», — говорит Штремме.

Хотя исследование написано с использованием физических и математических расчетов и терминологии, его логика проводит параллели с несколькими мировыми религиозными и философскими постулатами.

«Тексты основных религий, такие как Библия, Коран и Веды, часто описывают взаимосвязанное сознание. Их авторы использовали метафорический язык для выражения своего понимания природы реальности. В свою очередь, ранние квантовые физики, используя научные методы, также пришли к схожим идеям. Теперь настало время серьёзной науке начать серьёзно изучать этот феномен», — говорит Мария Штремме.

ФОТО press.lv

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

