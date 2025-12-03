Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Статус безработного и возможность получения стипендии за обучение: кому и сколько?

«Семь секретов» 3 декабря, 2025 16:14

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мою должность на фирме будут сокращать. А так как другой работы мне не могут предоставить, то будут увольнять. Обязательно буду оформлять статус безработного и, если возможно, учиться, если предложат что-то. Правда, что за учебу могут платить стипендию? Если да, то в каком размере?

Правила Кабинета министров № 75 «Правила о порядке организации и финансирования активных мер по трудоустройству и превентивных мер по снижению безработицы, а также о принципах выбора исполнителей этих мер” (далее — правила) устанавливают, что Государственное агентство занятости (далее – агентство) в сотрудничестве с другими государственными и муниципальными учреждениями, а также с физическими и юридическими лицами и объединениями таких лиц организует и реализует активные мероприятия по трудоустройству.

Безработные привлекаются к участию в предусмотренных для них мероприятиях в порядке очереди, в соответствии с правилами, с учетом доступного финансирования, ситуации на рынке труда, а также интересов соответствующего лица и работодателя. Безработные могут быть привлечены к участию одновременно в нескольких мероприятиях, а также повторно привлечены к участию в одном и том же мероприятии.

Финансовая поддержка

Согласно пункту 6 правил, если за участие в мероприятии безработному положена финансовая поддержка (например, ежемесячная стипендия, дотационная зарплата, ежемесячная дотация на начальном этапе реализации бизнес-плана и пр.), она выплачивается только за одно мероприятие — то, в которое безработный был вовлечен первым. При этом важно, чтобы такая поддержка для тех же целей или действий не была получена через другие программы.

Когда безработный завершает участие в первом мероприятии, со следующего дня он может получать финансовую поддержку за участие в следующем мероприятии, если в нем также предусмотрена такая поддержка.

В определенных правилами ситуациях безработный может одновременно получать финансовую поддержку, предусмотренную в рамках обоих мероприятий (стипендию и ежемесячное вознаграждение), которая рассчитывается пропорционально времени участия в каждом из мероприятий.

Некоторые виды обучения

Обучение безработных и ищущих работу лиц может включать, например, профессиональное последипломное образование, профессиональное повышение квалификации или, например, неформальное образование, включающее систематизированное освоение социальных и профессиональных базовых навыков, соответствующих изменяющимся требованиям рынка труда, а также организацию итоговой проверки знаний, включая проверку владения государственным языком (подробнее в пункте 21 правил).

Размер стипендии

Размер стипендии в период участия в мероприятиях, указанных в пункте 21 правил (за исключением подпункта 21.7), составляет 5 евро за один день обучения.

Стипендия также выплачивается за пропущенное время, если обучение пропущено по уважительной причине и безработный в следующий день обучения после окончания такой причины представляет в образовательное учреждение документ, подтверждающий уважительную причину (подробнее в правилах).

Если обучение пропущено без уважительной причины, безработному не выплачивается стипендия за период пропуска. А если безработный пропускает обучение 10 дней подряд, то выплата стипендии приостанавливается до момента, когда он предоставит в образовательное учреждение документ, подтверждающий уважительную причину пропуска.

Если безработный по распоряжению образовательного учреждения исключен из числа обучающихся или утратил статус безработного, выплата стипендии прекращается.

