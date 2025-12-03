Да, мир официально переживает эпоху, когда ракеты продаются стабильнее, чем кофе.

За последние десять лет рост составил 26% — отличный результат, если забыть, чем именно эти компании занимаются.

Лидеры рынка — США.

«Большая тройка» — Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman — подняла совокупную выручку до 334 млрд долларов, почти половины мировых продаж.

Удивляться, что США — мировой чемпион по военному экспорту, уже как-то неловко. Эта корона сидит на американском экспорте давно и плотно.

Но самая драматичная история — в Европе.

Чешская Czechoslovak Group показала рост, который позавидовали бы криптобиржи: +193%, до 3,6 млрд. долларов.

Причина скромная: производство артиллерийских снарядов для Украины в рамках Czech Ammunition Initiative.

А вот Израиль — ещё один «лауреат роста».

Три израильские оборонные компании подняли доходы на 16%, до 16,2 млрд, долларов, несмотря на международное давление и критику операций в Газе.

Спрос, как видим, не подчиняется дипломатическим колебаниям.

Ирония момента в том, что чем больше конфликтов, тем ярче отчёты оборонных корпораций.

Планета переживает самую нестабильную эпоху за 30 лет — и для отрасли, увы, это звучит как «идеальные рыночные условия».

Экономика ничего не чувствует. Она просто считает.