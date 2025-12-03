Сейм собрал кворум и продолжает заседание по бюджету

При голосовании по поправкам к закону о налоговой и таможенной полиции коалиция сумела собрать лишь 48 голосов. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв, хотя утром коалиция сумела обеспечить на голосованиях 52 голоса.

У входящих в коалицию "Нового Единства" в Сейме 25 депутатов, у Союза зеленых и крестьян - 16, у "Прогрессивных" - восемь депутатов.

Оппозицию представляют "Объединенный список", у которого 13 депутатов, Национальное объединение - 12 депутатов, а также партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность", у которых по восемь депутатов.

Также в Сейме есть 10 депутатов, которые не входят ни в одну из фракций, но некоторые из них поддерживают правящую коалицию.

