План ЕК предусматривает максимальный кредит в размере 210 млрд евро. Он состоит из 140 млрд евро денежных остатков, находящихся на счете Банка России Euroclear. Кроме того, в него включены средства, замороженных на банковских счетах в других странах ЕС. Из общей суммы 115 млрд евро пойдут на финансирование оборонной промышленности Украины, говорится в плане ЕК. Их оставшихся 95 млрд евро Киев погасит 45 млрд евро, которые страны «большой семерки» ранее выдали ему под залог будущих доходов от российских активов. Еще 50 млрд евро могут быть использованы на бюджетные нужды.

Изъятие активов России в ЕС будет утверждаться квалифицированным большинством голосов, говорится в заявлении ЕК. Так она намерена обойти вето, которое может наложить Венгрия, неоднократно мешавшая принимать решения о помощи Украине. Кроме того, ЕК предложила «на временной основе» запретить возвращение замороженных средств России и исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер Москвы.

Эти шаги ЕК обосновала положениями договоров ЕС о чрезвычайных мерах, которые требуются в ответ на «экономические трудности, вызванные действиями России в контексте войны в Украине».

Подобные меры призваны в том числе снять обеспокоенность Бельгии, которая потребовала защитить ее от риска оказаться в ситуации, когда ей потребуется вернуть изъятые из Euroclear деньги. Это может произойти, например, в результате снятия санкций против России или ее победы в судебном споре о резервах.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, правда, заявил в среду утром, перед публикацией документа ЕК: «Текст, который сегодня представит комиссия, не удовлетворяет нашим требованиям… Наша дверь всегда была открыта и остается открытой [для переговоров], однако у нас есть разочаровывающее ощущение, что нас не слышат. Наши опасения преуменьшаются».

Прево предложил, чтобы ЕС вместо изъятия активов занял средства на выдачу кредита Украине. В плане ЕК в качестве альтернативного варианта предложен еврозайм на 90 млрд евро, который покроет две трети потребностей Киева.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул вскоре после Прево заявил, что, по его мнению, вариант с замороженными активами все еще остается главным. Хотя опасения Бельгии оправданы, «проблемы можно решить», отметил он.