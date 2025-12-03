Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Еврокомиссия приготовилась конфисковать у России 210 млрд. евро: осталось последнее препятствие (1)

Европейская комиссия подготовила план по выдаче репарационного кредита Украине, в который включила российские активы, замороженные в других странах ЕС, а не только в бельгийском депозитарии Euroclear. В этом заключалось одно из требований правительства Бельгии, но пока его не устроили юридические детали механизма, который должен снизить риски для страны, пишет The Moscow Times.

План ЕК предусматривает максимальный кредит в размере 210 млрд евро. Он состоит из 140 млрд евро денежных остатков, находящихся на счете Банка России Euroclear. Кроме того, в него включены средства, замороженных на банковских счетах в других странах ЕС. Из общей суммы 115 млрд евро пойдут на финансирование оборонной промышленности Украины, говорится в плане ЕК. Их оставшихся 95 млрд евро Киев погасит 45 млрд евро, которые страны «большой семерки» ранее выдали ему под залог будущих доходов от российских активов. Еще 50 млрд евро могут быть использованы на бюджетные нужды.

Изъятие активов России в ЕС будет утверждаться квалифицированным большинством голосов, говорится в заявлении ЕК. Так она намерена обойти вето, которое может наложить Венгрия, неоднократно мешавшая принимать решения о помощи Украине. Кроме того, ЕК предложила «на временной основе» запретить возвращение замороженных средств России и исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер Москвы.

Эти шаги ЕК обосновала положениями договоров ЕС о чрезвычайных мерах, которые требуются в ответ на «экономические трудности, вызванные действиями России в контексте войны в Украине».

Подобные меры призваны в том числе снять обеспокоенность Бельгии, которая потребовала защитить ее от риска оказаться в ситуации, когда ей потребуется вернуть изъятые из Euroclear деньги. Это может произойти, например, в результате снятия санкций против России или ее победы в судебном споре о резервах.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, правда, заявил в среду утром, перед публикацией документа ЕК: «Текст, который сегодня представит комиссия, не удовлетворяет нашим требованиям… Наша дверь всегда была открыта и остается открытой [для переговоров], однако у нас есть разочаровывающее ощущение, что нас не слышат. Наши опасения преуменьшаются».

Прево предложил, чтобы ЕС вместо изъятия активов занял средства на выдачу кредита Украине. В плане ЕК в качестве альтернативного варианта предложен еврозайм на 90 млрд евро, который покроет две трети потребностей Киева.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул вскоре после Прево заявил, что, по его мнению, вариант с замороженными активами все еще остается главным. Хотя опасения Бельгии оправданы, «проблемы можно решить», отметил он.

Комментарии (1)

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

