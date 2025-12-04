Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учите латышский: как Домбрава приложил руку к сокращению льгот для украинцев (3)

Редакция PRESS 4 декабря, 2025 11:02

Выбор редакции 3 комментариев

LETA

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава на своей странице в Твиттере/X похвастался тем, что Сейм сегодня принял два его предложения по ограничению прав украинцев в Латвии.

"Бюджет поддерживает мои первые два предложения:
1) Отныне гражданам Украины придётся изучать латышский язык, чтобы работать в Латвии.
2) Отныне статус будет отменён для тех украинцев, которые после его получения посещали Россию или оккупированные территории Украины", - написал он.

В комментариях многие раскритиковали вторую идею Домбравы, почти ничего не сказав о первой. 

"Отлично, теперь украинцы не смогут посетить родные дома", - писали люди.

"А что делать, если у них там родственники живут", - спрашивали Домбраву.

Напомним, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают отмену ряда мер поддержки, в том числе пособий на трудоустройство и начало деятельности самозанятого лица.

В этом году поток граждан Украины, въезжающих в Латвию, оставался относительно стабильным, в среднем 500-600 человек в месяц вновь регистрируются для получения статуса временной защиты в Латвии. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство.

Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях состояли 9 909 граждан Украины. С 2022 года постепенно, но неуклонно растет как количество занятых, так и размер трудовых доходов.

На меры поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а на 2026 год - 39 717 846 евро. В связи с сокращением финансирования необходимо пересмотреть корзину поддержки и услуг, которые будут предоставляться украинцам в Латвии.

В настоящее время государство обеспечивает, что гражданин Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым, имеет право на единовременное пособие в начале трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной заработной платы. Учитывая, что граждане Украины вовлечены в латвийский рынок труда или хозяйственную деятельность, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение этой поддержки, по мнению Министерства внутренних дел, более не актуально.

В то же время граждане Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в том же объеме, что и жители Латвии.

Отныне граждане Украины будут иметь равные с жителями Латвии скидки с платы за проезд по субсидируемым региональным маршрутам.

В будущем граждане Украины не будут освобождаться от взноса пациента при получении медицинских услуг.

В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в системе государственного обязательного медицинского страхования в Латвии, то есть в том же порядке и объеме, в каком эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.

Отныне гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных медицинских требований.

Комментарии (3)

