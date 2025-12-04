"Бюджет поддерживает мои первые два предложения:
1) Отныне гражданам Украины придётся изучать латышский язык, чтобы работать в Латвии.
2) Отныне статус будет отменён для тех украинцев, которые после его получения посещали Россию или оккупированные территории Украины", - написал он.
Budžetā atbalstīti pirmie 2 mani priekšlikumi:— Jānis Dombrava (@janisdombrava) December 3, 2025
1) Turpmāk Ukrainas civiliedzīvotājiem būs jāapgūst latviešu valoda, lai strādātu LV.
2) Turpmāk statuss tiks anulēts tiem ukraiņiem, kuri pēc statusa iegūšanas būs apmeklējuši Krieviju vai okupētās Ukrainas teritorijas.
В комментариях многие раскритиковали вторую идею Домбравы, почти ничего не сказав о первой.
"Отлично, теперь украинцы не смогут посетить родные дома", - писали люди.
"А что делать, если у них там родственники живут", - спрашивали Домбраву.
Напомним, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают отмену ряда мер поддержки, в том числе пособий на трудоустройство и начало деятельности самозанятого лица.
В этом году поток граждан Украины, въезжающих в Латвию, оставался относительно стабильным, в среднем 500-600 человек в месяц вновь регистрируются для получения статуса временной защиты в Латвии. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.
В 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство.
Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях состояли 9 909 граждан Украины. С 2022 года постепенно, но неуклонно растет как количество занятых, так и размер трудовых доходов.
На меры поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а на 2026 год - 39 717 846 евро. В связи с сокращением финансирования необходимо пересмотреть корзину поддержки и услуг, которые будут предоставляться украинцам в Латвии.
В настоящее время государство обеспечивает, что гражданин Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым, имеет право на единовременное пособие в начале трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной заработной платы. Учитывая, что граждане Украины вовлечены в латвийский рынок труда или хозяйственную деятельность, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение этой поддержки, по мнению Министерства внутренних дел, более не актуально.
В то же время граждане Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в том же объеме, что и жители Латвии.
Отныне граждане Украины будут иметь равные с жителями Латвии скидки с платы за проезд по субсидируемым региональным маршрутам.
В будущем граждане Украины не будут освобождаться от взноса пациента при получении медицинских услуг.
В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в системе государственного обязательного медицинского страхования в Латвии, то есть в том же порядке и объеме, в каком эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.
Отныне гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных медицинских требований.