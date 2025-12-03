В Риге открывается новая станция техосмотра: теперь на правом берегу

Новая станция будет обслуживать транспортные средства полной массой до 3,5 тонн, то есть легковые автомобили. Там создано восемь линий осмотра, кроме того, станция оборудована техникой последнего поколения.

Новая станция технического осмотра будет работать каждый рабочий день с 8:30 до 20:00 и по субботам с 8:30 до 14:00.

По словам представителя CSDD Мартиньша Малмейстарса, станция техосмотра на улице Латгалес была построена аккредитованной компанией по техническому контролю SIA "Autests", которая также отвечала за объем инвестиций и выбор строителей.

CSDD призывает клиентов оплачивать техосмотр дистанционно, тем самым сокращая время ожидания.

Как сообщалось, 16 октября этого года CSDD открыла новую станцию технического осмотра в Марупе, которая обслуживает транспортные средства с полной массой свыше 3,5 тонн, то есть грузовые машины.

Также сообщается, что в апреле 2023 года в результате публичного тендера, организованного CSDD, были выбраны четыре коммерсанта для оказания услуг по техническому контролю и строительства новых станций техосмотра в Риге для легковых и грузовых транспортных средств, а также легковых автомобилей в Смилтене и Ливаны.

В результате закупки право на предоставление услуг получили SIA "Scantest", "Autests", SIA "Venttests", SIA "Auteko & TUV Latvia - TUV Rheinland Grupa".

Условия публичного закупки предусматривали заключение договора на 10 лет.