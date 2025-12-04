Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Часть от ВВП: Латвия продолжит предоставлять Украине военную помощь — Браже в Брюсселе (4)

Редакция PRESS 4 декабря, 2025 10:09

Выбор редакции 4 комментариев

Украине нужен справедливый и долгосрочный мир, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже (Новое единство), которая в среду участвовала во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, Бельгия.

Как сообщила агентству LETA советница министра Сигне Знотиня-Знота, основными вопросами встречи были укрепление возможностей альянса по сдерживанию и обороне, эффективные ответные шаги на гибридные атаки России против государств — членов НАТО, особенно на восточном фланге, дальнейшая поддержка самообороны Украины, ограничение действий России, а также подготовка к саммиту НАТО в Анкаре, Турция.

Браже подчеркнула, что задача НАТО — обеспечить мир в евроатлантическом пространстве: это удаётся с момента создания альянса в 1949 году, и эта задача остаётся актуальной для всех союзников. Она указала, что союзники поддерживают мирные усилия США, которые обеспечили бы для Украины долгосрочный и справедливый мир и укрепили бы безопасность Европы.

«НАТО пришло к единому мнению, что Россия является самой серьёзной угрозой безопасности союзников альянса и трансатлантического пространства. Анализ, проведённый службами альянса и союзников, свидетельствует, что Россия готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО. Россия постоянно испытывает союзников», — заявила министр иностранных дел Латвии.

Она обратила внимание на то, что цели России остаются неизменными — расколоть единство союзников НАТО, ослабить поддержку Украины и подорвать авторитет США в мире, а агрессор пытается сделать это и с помощью так называемых мирных переговоров. Браже подчеркнула, что поэтому необходимо продолжать ослаблять Россию и её экономику, обеспечивать, чтобы санкции работали и не обходились, а политика сдерживания альянса оставалась сильной.

Министр иностранных дел Латвии указала, что все союзники должны ответственно относиться к своей безопасности и обороне — быстро внедрять решение Гаагского саммита НАТО о выделении на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Она отметила, что на следующем году на саммите НАТО в Анкаре союзникам предстоит продемонстрировать прогресс, достигнутый за год. Браже упомянула, что Латвия уже в этом году достигнет уровня прямых оборонных расходов в размере 4% от ВВП, а в 2026 году увеличит их до примерно 5% от ВВП.

Обсуждая гибридные и субконвенциональные атаки, которые Россия всё чаще и агрессивнее осуществляет против стран восточного фланга НАТО, Браже положительно оценила миссии НАТО «Балтийский страж» и «Восточный страж», однако подчеркнула, что присутствие НАТО на восточном фланге необходимо усиливать, особенно средствами противовоздушной обороны и системами противодействия дронам.

На заседании Совета НАТО — Украина при участии высокого представителя ЕС Каи Каллас и министра иностранных дел Украины Андрея Сыбиха обсуждались согласованные действия НАТО и ЕС в поддержку Украины. Браже подчеркнула, что Латвия продолжит предоставлять Украине военную помощь в объёме не менее 0,25% от ВВП и в 2026 году.

Также Латвия предоставляет 7,2 млн евро финансовой поддержки инициативе НАТО по обеспечению Украины критически необходимым военным оборудованием, а также участвует в проекте под руководством НАТО «Renovator» для восстановления медицинских учреждений в Украине.

