По словам Дэвида Гейза, специалиста по химической патологии из Университета Вестминстера (его разбор опубликован в The Conversation), эти изменения затрагивают ключевые процессы организма: регулирование давления, противовоспалительные реакции и контроль уровня сахара. Именно те механизмы, которые определяют состояние сердца и сосудов в долгую.

Учёные сравнивают эффект с «генетическим толчком»: цитрусовые полифенолы и витамин С запускают целую цепочку биохимических сигналов, на которые иммунные клетки реагируют так же активно, как на тренировку или медикаменты.

И хотя речь не идёт о чудодейственном лечении, вывод звучит впечатляюще: **обычный апельсиновый сок ведёт себя как маленькая метаболическая команда, которая расширяет влияние намного дальше, чем казалось».

Так что в следующий раз, наливая себе стакан яркого напитка, знай: он работает тихо, но глубоко — прямо на уровне генов.