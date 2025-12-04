Помощь семьям с детьми увеличили: список изменений в пособиях

Основные изменения:

Пособие по уходу за ребёнком будет выплачиваться до 1,5 лет (вместо 2 лет), но его размер вырастет с 171 до 298 евро в месяц. Для детей, родившихся до 2 ноября 2025 года, сохранят выплату с 1,5 до 2 лет в размере 42,69 евро, как это было до сих пор.

Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится с 421,17 до 600 евро.

Изменения коснутся также семейного государственного пособия на детей, которые учатся. Пособие на ребёнка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и в том случае, если ребёнок учится в колледже или обучается очно в вузе и не вступил в брак. Таким образом, семьям, чьи молодые люди учатся в университетах или колледжах, восстановят выплату пособия, и она продолжится до достижения 20-летнего возраста. В настоящее время пособие выплачивается за детей, обучающихся в средней школе или профессиональном учебном заведении.

Со следующего года увеличится также единовременное пособие при рождении ребёнка — оно составит 600 евро. Сейчас это пособие — 421,17 евро.

Также будет увеличено пособие опекуну на содержание ребёнка: на ребёнка до семи лет — 390 евро в месяц вместо нынешних 215 евро, на ребёнка от семи до 18 лет — 468 евро в месяц вместо 258 евро.

Повышается и вознаграждение за уход за усыновленным ребёнком: с 2026 года оно составит 1041 евро в месяц — 70% от средней заработной платы, облагаемой соцвзносами. Если вознаграждение было назначено в 2025 году и его выплата продолжится в следующем году, размер составит до 956 евро в месяц. Сейчас минимальный размер такого вознаграждения — 171 евро в месяц.

Также повышается вознаграждение за выполнение обязанностей опекуна. С будущего года оно составит 298 евро в месяц вместо нынешних 54,07 евро. Поправки к Закону о государственном социальном страховании предусматривают, что за неработающих опекунов из госбюджета будут уплачиваться взносы на обязательное страхование - пенсию, возможную безработицу или инвалидность.

Повышено также пособие на усыновление: с будущего года за ребёнка до семи лет оно составит 195 евро в месяц вместо 107,5 евро, за ребёнка от семи до 18 лет — 234 евро в месяц вместо 129 евро. Единовременное вознаграждение за усыновление ребёнка увеличится с нынешних 1422,87 евро до 2433 евро.

Поправками в Закон о страховании материнства и болезни установлено, что и в следующем году родительское пособие для работающих родителей сохранится в прежнем размере — 75%.

Для улучшения мер материальной поддержки семей с детьми в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 42 миллионов евро, а на меры поддержки детей, находящихся в системе вне­семейного ухода, — 24,1 миллиона евро.