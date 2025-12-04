Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Помощь семьям с детьми увеличили: список изменений в пособиях

Редакция PRESS 4 декабря, 2025 08:42

Новости Латвии 0 комментариев

Mother and Child Holding Hands

Сейм Латвии в среду принял поправки к законам, которые с 2026 года значительно увеличат поддержку семьям с детьми. Законопроекты связаны с проектом закона о государственном бюджете на 2026 год и бюджетными рамками на последующие три года.

Основные изменения:

Пособие по уходу за ребёнком будет выплачиваться до 1,5 лет (вместо 2 лет), но его размер вырастет с 171 до 298 евро в месяц. Для детей, родившихся до 2 ноября 2025 года, сохранят выплату с 1,5 до 2 лет в размере 42,69 евро, как это было до сих пор.

Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится с 421,17 до 600 евро.

Изменения коснутся также семейного государственного пособия на детей, которые учатся. Пособие на ребёнка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и в том случае, если ребёнок учится в колледже или обучается очно в вузе и не вступил в брак. Таким образом, семьям, чьи молодые люди учатся в университетах или колледжах, восстановят выплату пособия, и она продолжится до достижения 20-летнего возраста. В настоящее время пособие выплачивается за детей, обучающихся в средней школе или профессиональном учебном заведении.

Со следующего года увеличится также единовременное пособие при рождении ребёнка — оно составит 600 евро. Сейчас это пособие — 421,17 евро.

Также будет увеличено пособие опекуну на содержание ребёнка: на ребёнка до семи лет — 390 евро в месяц вместо нынешних 215 евро, на ребёнка от семи до 18 лет — 468 евро в месяц вместо 258 евро.

Повышается и вознаграждение за уход за усыновленным ребёнком: с 2026 года оно составит 1041 евро в месяц — 70% от средней заработной платы, облагаемой соцвзносами. Если вознаграждение было назначено в 2025 году и его выплата продолжится в следующем году, размер составит до 956 евро в месяц. Сейчас минимальный размер такого вознаграждения — 171 евро в месяц.

Также повышается вознаграждение за выполнение обязанностей опекуна. С будущего года оно составит 298 евро в месяц вместо нынешних 54,07 евро. Поправки к Закону о государственном социальном страховании предусматривают, что за неработающих опекунов из госбюджета будут уплачиваться взносы на обязательное страхование  - пенсию, возможную безработицу или инвалидность.

Повышено также пособие на усыновление: с будущего года за ребёнка до семи лет оно составит 195 евро в месяц вместо 107,5 евро, за ребёнка от семи до 18 лет — 234 евро в месяц вместо 129 евро. Единовременное вознаграждение за усыновление ребёнка увеличится с нынешних 1422,87 евро до 2433 евро.

Поправками в Закон о страховании материнства и болезни установлено, что и в следующем году родительское пособие для работающих родителей сохранится в прежнем размере — 75%.

Для улучшения мер материальной поддержки семей с детьми в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 42 миллионов евро, а на меры поддержки детей, находящихся в системе вне­семейного ухода, — 24,1 миллиона евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать