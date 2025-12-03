Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
10 самых жутких фраз, которые когда-либо говорили дети — и что об этом говорят эксперты

Редакция PRESS 3 декабря, 2025 19:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Дети — удивительные существа. Они могут обнять тебя в 6 утра и сказать, что любят, а вечером — заглянуть тебе в глаза и тихо прошептать:«Мама, этот дядя опять стоит у двери».

И вот ты уже не уверена, что хочешь выключать свет.

HuffPost собрал самые жуткие детские фразы, которые взрослые слышали в реальной жизни.
Мы пересказываем их — вместе с объяснениями психологов и тех, кто считает, что дети иногда видят немного больше.


1. «Мама, кто эта женщина в моей комнате?» (2 года)
Крошка проснулась среди ночи, уткнулась в маму и… спокойно спросила о женщине в углу.
Никакой женщины там, конечно, не было.
После установки ночника вопрос исчез так же внезапно, как и появился.

2. «Не ходи на кухню. Там женщина с мокрыми волосами»
Мальчик описал незнакомку так точно, будто видел её вживую: мокрые пряди, платье в пятнах, пальцы, указывающие на дверь.
Отец, который работал терапевтом, говорит: его сын никогда ещё не был таким серьёзным.

3. «Кто тот мужчина? Он мне машет»
Мама ничего не увидела
Сын дал подробное описание: «синяя одежда, улыбается».
Позже выяснилось: именно такую форму носил дед-почтальон, умерший до рождения мальчика.

4. «Бабушка сказала, что ты не должна грустить»
Девочка переложила на ладонь мамины переживания — буквально.
И рассказала деталь, которую знали только взрослые: бабушка любила слушать птиц на террасе.

5. «Та женщина в синем приходила к тебе в сон»
Женщина провела ночь в кошмаре, где её куда-то тянула незнакомка.
Утром маленькая девочка спросила: «А тебе понравилось кататься с той синей тётей?»
Совпадение? История не даёт простого ответа.

6. «Папа видел его тоже»
Психолог описал фигуру, которую видел ребёнок.
Отец побледнел:
«Да… я просто думал, что мне показалось».

7. «Мама, тётя Мэри пришла!» — за день до похорон
Ребёнок услышал стук и уверенно заявил о приходе знакомой семьи.
Только позже стало понятно, что Мэри умерла накануне.

8. «Он спрашивает, можно ли поиграть»
Часто — обычная ролевая игра.
Но родителям редко становится легче от того, что эта игра начинается в полутёмном коридоре.

9. «У него красные глаза. Он стоит там давно»
Интонация детей в этом возрасте безукоризненно серьёзная.
И именно она делает эту фразу гораздо страшнее любой мистики.

10. «Она сказала, что жила тут раньше»
Старые стены, шорох веток, детская фантазия — и комната оживает.
Что именно дети в этот момент «видят», мы узнаем лишь частично.


Детские мозги работают иначе.
Психолог Кам Кэзвелл объясняет: дети до 7–8 лет живут на границе сна, игры, эмоций и реальности.
Фантазии кажутся им абсолютно настоящими — они не отделяют идею в голове от картинки перед глазами.

Медиум Аманда Либер это видит иначе:
дети, по её словам, «более открыты» миру вокруг и могут замечать то, что взрослые уже не воспринимают.

Кстати, возраст 3–7 лет — самый «загадочный».
Именно в этот период дети говорят фразы, которые взрослым сложно забыть.

Когда ребёнок говорит что-то жутковатое, психологи советуют не пугаться и не усмехаться.
Ребёнок мгновенно улавливает эмоцию взрослого.
Лучше спокойно проверить вместе, спросить, что он видел, и дать ему ощущение безопасности.

А если в семье есть духовные традиции, Либер напоминает: дети могут учиться устанавливать границы, даже если речь идёт о том, что они «видят».

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

