10 самых жутких фраз, которые когда-либо говорили дети — и что об этом говорят эксперты

И вот ты уже не уверена, что хочешь выключать свет.

HuffPost собрал самые жуткие детские фразы, которые взрослые слышали в реальной жизни.

Мы пересказываем их — вместе с объяснениями психологов и тех, кто считает, что дети иногда видят немного больше.



1. «Мама, кто эта женщина в моей комнате?» (2 года)

Крошка проснулась среди ночи, уткнулась в маму и… спокойно спросила о женщине в углу.

Никакой женщины там, конечно, не было.

После установки ночника вопрос исчез так же внезапно, как и появился.

2. «Не ходи на кухню. Там женщина с мокрыми волосами»

Мальчик описал незнакомку так точно, будто видел её вживую: мокрые пряди, платье в пятнах, пальцы, указывающие на дверь.

Отец, который работал терапевтом, говорит: его сын никогда ещё не был таким серьёзным.

3. «Кто тот мужчина? Он мне машет»

Мама ничего не увидела

Сын дал подробное описание: «синяя одежда, улыбается».

Позже выяснилось: именно такую форму носил дед-почтальон, умерший до рождения мальчика.

4. «Бабушка сказала, что ты не должна грустить»

Девочка переложила на ладонь мамины переживания — буквально.

И рассказала деталь, которую знали только взрослые: бабушка любила слушать птиц на террасе.

5. «Та женщина в синем приходила к тебе в сон»

Женщина провела ночь в кошмаре, где её куда-то тянула незнакомка.

Утром маленькая девочка спросила: «А тебе понравилось кататься с той синей тётей?»

Совпадение? История не даёт простого ответа.

6. «Папа видел его тоже»

Психолог описал фигуру, которую видел ребёнок.

Отец побледнел:

«Да… я просто думал, что мне показалось».

7. «Мама, тётя Мэри пришла!» — за день до похорон

Ребёнок услышал стук и уверенно заявил о приходе знакомой семьи.

Только позже стало понятно, что Мэри умерла накануне.

8. «Он спрашивает, можно ли поиграть»

Часто — обычная ролевая игра.

Но родителям редко становится легче от того, что эта игра начинается в полутёмном коридоре.

9. «У него красные глаза. Он стоит там давно»

Интонация детей в этом возрасте безукоризненно серьёзная.

И именно она делает эту фразу гораздо страшнее любой мистики.

10. «Она сказала, что жила тут раньше»

Старые стены, шорох веток, детская фантазия — и комната оживает.

Что именно дети в этот момент «видят», мы узнаем лишь частично.



Детские мозги работают иначе.

Психолог Кам Кэзвелл объясняет: дети до 7–8 лет живут на границе сна, игры, эмоций и реальности.

Фантазии кажутся им абсолютно настоящими — они не отделяют идею в голове от картинки перед глазами.

Медиум Аманда Либер это видит иначе:

дети, по её словам, «более открыты» миру вокруг и могут замечать то, что взрослые уже не воспринимают.

Кстати, возраст 3–7 лет — самый «загадочный».

Именно в этот период дети говорят фразы, которые взрослым сложно забыть.

Когда ребёнок говорит что-то жутковатое, психологи советуют не пугаться и не усмехаться.

Ребёнок мгновенно улавливает эмоцию взрослого.

Лучше спокойно проверить вместе, спросить, что он видел, и дать ему ощущение безопасности.

А если в семье есть духовные традиции, Либер напоминает: дети могут учиться устанавливать границы, даже если речь идёт о том, что они «видят».