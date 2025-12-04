-Надо признать, условия жестокие. Ведь принято огромное число законов, чтобы процессы были максимально прозрачными. Созданы структуры контроля - KNAB, гос. контроль, экономическая полиция в конце концов.

Однако, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, а вот ЗНАНИЕ... Знание даёт возможность быть "закупщиком в законе".

Однако, для нас, простых граждан есть много "красных флажков", которые привлекали и привлекают внимание к "чудесам".

Например, магическая цифра суммы закупки - 41 999 евро. Дело в том, что и в старой и новой редакции латвийского закона о госзакупках (Publisko iepirkumu likums) прописано, что для товаров и услуг упрощённая процедура допускается, если предполагаемая цена больше или равна 4 000 евро и меньше 42 000 евро.

Соответственно, как только сумма закупки 42 000, то уже надо применять нормальную процедуру - открытый конкурс, искать предложение подешевле. Появляется конкуренция. Тем, кто тратит народные деньги - этого всего не надо. Можно этому даже придумать красивое оправдание - борьба с бюрократией!

Красиво? Красиво! Оглянемся на прошедший год и посмотрим, сколько же было закупок, где сумма закупки ставилась 41 999 евро. Я сделал поиск только по открытым данным и вот результат: Примеры за 2025 год (Рига и связанные структуры): Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) «Iekšējā audita pakalpojumi» — 41 999 € и ещё от них же закупка «Pasākumu tehniskais nodrošinājums» — 41 999 € Mājokļu un vides departaments (DMV) «Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku aprūpe» — 41 999 € Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde (CAIP) «AutoCAD licenču iegāde» - paredzamā līgumcena 41 999 € Rīgas satiksme (RS) «Rīgas satiksmes mobilās lietotnes uzlabojumi maksājumu pieņemšanas risinājuma ieviešanai» - 41 999 €.

Rīgas pašvaldības policija «Sporta zāles trenažieru un inventāra piegāde un uzstādīšana» - 41 999 €. Rīgas valstspilsētas pašvaldība / RVC, VSAC «Rīga» . «Zobārstniecības preču un materiālu iegāde» - 41 999 €.

«Atkārtots iepirkums par kancelejas preču iegādi» — 41 999 €. «Būvmateriālu, instrumentu, santehnikas, apdares preču un materiālu iegāde VSAC “Rīga” - 41 999 € И всё это выглядит настолько открыто и повторяется настолько регулярно, что возникает впечатление полной утраты даже минимального чувства неловкости.

Никто не пытается маскировать эти суммы, менять цифры, делать вид, что это случайность. Если подобные закупки в 41 999 евро выставляются на публику так спокойно и без тени смущения, можно представить, какие масштабы могут быть там, где цифры уже не лежат на поверхности и где действительно есть что скрывать.