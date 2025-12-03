В новом году заметно снизят НДС на продукты: на какие и на сколько

Поправки были приняты для смягчения влияния роста цен на продукты питания на благосостояние населения. Изменения в регулировании налога на добавленную стоимость связаны с проектом закона о государственном бюджете на 2026 год и бюджетными рамками на последующие три года.

Пониженную ставку НДС в размере 12% планируется применять к ржаному, пшеничному, смешанному и безглютеновому хлебу, включая пастеризованный или замороженный хлеб с добавками или без них.

Пониженная ставка НДС также будет распространяться на хлеб «Полар», различные виды булочек, булочки для бургеров, лаваш, тортильи и питы. Пониженная ставка НДС не будет распространяться на кексы, пироги, круассаны и другие кондитерские изделия, а также на булочки, сухари, тосты, панировочные сухари и хлебные палочки.

Аналогичным образом, пониженная ставка НДС предназначена для свежего, стерилизованного или пастеризованного коровьего, овечьего или козьего молока, но не будет распространяться на ультрастерилизованное молоко, а также на сгущенное и выпаренное молоко.

Пониженная ставка НДС также будет применяться к свежему и охлажденному мясу кур, индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов, включая разделанное, очищенное от костей, разделанное, измельченное мясо птицы и субпродукты из этого мяса. Налоговая льгота не предоставляется на замороженное мясо.

Пониженная ставка НДС в размере 12% будет также применяться к свежим (неприготовленным) яйцам птицы в скорлупе.

Планируется, что пониженная ставка НДС на продовольственные товары будет применяться с 1 июля следующего года по 30 июня 2027 года.

Принятые поправки также предусматривают, что с 1 января 2026 года ставка НДС в размере 5% будет применяться к книгам и публикациям прессы в печатном и электронном виде, в том числе в Интернете, если они изданы на латышском, латгальском или ливском языке, а также на других языках Европейского Союза (ЕС) и ОЭСР.

Депутаты Сейма от оппозиционных партий «Латвия прежде всего» и «За стабильность» выразили в ходе дебатов недоумение и возражения по поводу поправок о сниженной ставке НДС на книги, указав, что это фактически приведет к подорожанию книг на русском языке.

Закон включен в пакет законопроектов, сопровождающих бюджет следующего года.