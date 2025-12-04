Скажут «нет» студентам из Индии? РТУ меняет политику приема в вуз

Как сообщили агентству ЛЕТА в РТУ, руководство вуза в среду встретилось с председателем комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртом Лапиньшем, чтобы обсудить стратегические принципы интернационализации университета.

РТУ формирует консорциум с рядом технологических университетов в Европе - во Франции, Италии, Испании и Германии - для развития сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций, а также для содействия мобильности студентов.

Ректор университета Талис Юхна отметил, что интернационализация и укрепление академической репутации помогают вузу приблизиться к рейтингу 500 лучших университетов мира. Для улучшения позиций РТУ повышает требования к приему иностранных студентов, особенно по математике и английскому языку, а также привлекает иностранных тенур-профессоров, что усиливает академический потенциал и расширяет направления научных исследований.

В ходе встречи с представителями Рижской думы руководство РТУ также подчеркнуло важность сотрудничества с государственными органами - Управлением по делам гражданства и миграции, Службой государственной безопасности и Государственной пограничной охраной - для обеспечения пребывания иностранных студентов в Латвии в полном соответствии с действующим законодательством.