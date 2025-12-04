Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Как-то подозрительно!» Педагог не был в школе с сентября, родители возмущаются

tv3.lv 4 декабря, 2025 15:37

Новости Латвии 0 комментариев

Программа «Bez Tabu» наведалась в Алуксненскую государственную гимназию имени пастора Эрнста Глика после того, как в редакцию передачи поступило письмо от имени родителей учеников этого учебного заведения. В нем было выражено возмущение из-за длительного отсутствия одной из учительниц.

«В гимназии с сентября учительница музыки находится на больничном, но при этом дети видят, как она ходит с тяжёлыми сумками на “больной” руке, выходит из магазина, ездит на машине. Последнее, что вызвало у детей недоумение — учительница выступала на мероприятии в культурном центре Алуксне. Все эти действия учительницы заставляют сомневаться в её “больничном листе”. Директор школы делает вид, что ничего не знает!» — родители 3-го класса. В то же время, авторы письма, подчёркивают, что длительное отсутствие конкретной учительницы на работе на больничном листе подтвердил её сын. По некому совпадению он — врач.

Директор Алуксненской государственной гимназии имени Э. Глика Ува Гренционе-Лапсениете подчеркивает, что длительная нетрудоспособность среди педагогов школы случаются редко, однако сейчас и в других предметах некоторые сотрудники основного штата находятся вне рабочего процесса.

Тем временем в Инспекции здоровья подчёркивают, что если человек не соблюдает указания врача или если медработник необоснованно открыл больничный, может быть назначена проверка и применено наказание.

«Связано с тем, что травма тяжёлая, кость ещё полностью не срослась, требуется время, и об этом я знала сразу. А рекомендации врача — носить фиксирующую повязку на плечо. С ней мне разрешено выходить из дома, что я и делала. А мероприятия, которые я посещала, связаны с моими служебными обязанностями, и врач также рекомендовал, что я могу их посещать», — говорит Инна Перевертаило, учительница музыки.

Инспекция проводит проверки по фактам нарушения режима больничного или его злоупотребления только после получения соответствующего заявления. В 2023 году в Инспекцию просили оценить обоснованность больничного почти в 300 случаях, а в прошлом году — более чем в 350 ситуациях. В инспекции уточняют, что в этих заявлениях речь идёт о нескольких людях. И только в этом году выделены данные не только по заявлениям, но и по проверяемым лицам. За первые шесть месяцев этого года получено 174 заявления, касающиеся 220 человек.

