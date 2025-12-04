Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Их оставили без связи… На украинском фронте критический момент»: Слайдиньш

4 декабря, 2025 18:45

В передаче TV24 «Актуальное о военных действиях в Украине» майор НВС и штабной офицер Земессардзе Янис Слайдиньш комментирует события в районе Гуляйполя. Он рассказывает, как Вооружённым силам Украины удалось предотвратить критическую ситуацию и остановить наступление противника, подтянув резервы и скоординировав действия подразделений на поле боя.

Из района Гуляйполя поступили сообщения, что Украине удалось предотвратить критический момент. Вооружённые силы Украины подтянули и задействовали резервы, чтобы стабилизировать ситуацию. Слайдиньш отмечает, что были привлечены как механизированная бригада, так и пехотные подразделения, благодаря чему удалось остановить противника.

Критический момент наступил, когда один из батальонов территориальной бригады Украины потерял контроль. Военные остались без связи и самостоятельно приняли решение оставить свои позиции. Слайдиньш подчёркивает, что роль связистов крайне важна — это одна из ключевых функций в бою.

Также он сообщает, что во время замешательства произошёл инцидент когда военнослужащие Украины открыли огонь по своим. Кроме того, российские диверсионные группы проникли в тыл, убили четырёх украинских операторов беспилотников и уничтожили прикрывающую группу. Слайдиньш добавляет, что небольшой хаос в боевых действиях — нормальное и привычное явление.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

