Из района Гуляйполя поступили сообщения, что Украине удалось предотвратить критический момент. Вооружённые силы Украины подтянули и задействовали резервы, чтобы стабилизировать ситуацию. Слайдиньш отмечает, что были привлечены как механизированная бригада, так и пехотные подразделения, благодаря чему удалось остановить противника.

Критический момент наступил, когда один из батальонов территориальной бригады Украины потерял контроль. Военные остались без связи и самостоятельно приняли решение оставить свои позиции. Слайдиньш подчёркивает, что роль связистов крайне важна — это одна из ключевых функций в бою.

Также он сообщает, что во время замешательства произошёл инцидент когда военнослужащие Украины открыли огонь по своим. Кроме того, российские диверсионные группы проникли в тыл, убили четырёх украинских операторов беспилотников и уничтожили прикрывающую группу. Слайдиньш добавляет, что небольшой хаос в боевых действиях — нормальное и привычное явление.