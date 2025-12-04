«Это не наша задача»: оппозиция отказывается от попыток свалить правительство?

Она считает, что судьба коалиции находится только в руках Союза зеленых и крестьян (СЗК), поскольку, похоже, и премьер-министр Эвика Силиня хочет сохранить пост, и министры чувствуют себя комфортно.

"Если бюджет следующего года будет принят, то я не думаю, что "Латвия на первом месте" будет прилагать значительные усилия для того, чтобы свергнуть правительство, поскольку это не является задачей нашей партии", - сказала депутат, отметив, что партия продолжит указывать на недостатки в работе коалиции.

"Если бюджет будет принят, то, пожалуйста, продолжайте дальше работать со своим багажом", - сказала Лиепиня, подчеркнув, что стабильность правительства не находится в руках ЛПМ.

Как сообщалось, уже долгое время звучат сомнения в способности коалиции продолжать работу, учитывая внутренние межпартийные конфликты и различные мнения по существенным вопросам.