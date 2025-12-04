Аэропорт Вильнюса трижды закрывался из-за метеозондов. За одну ночь

Аэропорт был закрыт в среду в 19:36 из-за угрозы, исходящей зондов с контрабандой, перебрасываемых из Белоруссии в Литву, и вновь был открыт в 21:06, однако по соображениям безопасности его пришлось снова закрыть в 22:24 и открыть в 00:56. В третий раз аэропорт закрылся в 01:15 и открылся в 02:30.

По данным LTOU, временные ограничения воздушного пространства затронули 27 рейсов и 3,1 тыс. пассажиров.

«5 рейсов были перенаправлены в Каунасский аэропорт, откуда пассажиров доставили автобусами в Вильнюс, 17 рейсов были задержаны, а 5 рейсов отменены», — сообщили в LTOU.

Сообщается, что 4 декабря возможны отдельные задержки рейсов из-за нарушения ротации экипажей и воздушных судов.

BNS сообщало, что запускаемые из Белоруссии метеозонды, использовавшиеся для перевозки контрабандных сигарет, в последнее время вынуждали Литву несколько раз приостанавливать работу аэропортов Вильнюса и Каунаса.

Литва закрывала границу с Белоруссией из-за постоянного притока в страну воздушных шаров с контрабандными сигаретами. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что правительство оставляет за собой право снова закрыть границу в любое время на неограниченный период времени, если белорусская гибридная атака продолжится.

Литовские политики называют вторжения контрабандных воздушных шаров гибридной атакой Минска.