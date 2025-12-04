Санкции против нефтегигантов России: кто первый пострадает в Латвии?

"Лукойл" владеет широкими сетями АЗС в Румынии, Болгарии, Финляндии, а также нефтеперерабатывающими заводами в Нидерландах, Румынии и Болгарии, при этом один из важнейших активов концерна расположен за пределами ЕС - на крупном нефтяном месторождении West Qurna 2 в Ираке. США же решили применить санкции к обоим российским нефтяным гигантам, и с 21 ноября управляемые ими компании фактически не могут работать по всему миру.

Хотя санкции США напрямую не применяются в Латвии, их влияние здесь ощутимо: "Не могу представить, чтобы какое-то финансовое учреждение обеспечивало деятельность таких провайдеров", - говорит заместитель руководителя Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенков, отмечая, что банки рискуют попасть под вторичные санкции США.

В Латвии прямые последствия ощутит предприятие Вентспилсского порта "Vars", полностью принадлежащее "Лукойлу": в прошлом году его оборот превысил 4 млн евро, доход составил 860 тыс. евро, а в 2023 году выручка еще достигала 1,3 млн. "Vars", занимающийся перевалкой акрилонитрила и ранее имевший статус важного для национальной безопасности коммерческого общества, в ноябре прошлого года утратил этот статус после исключения терминала из состава критической инфраструктуры. Руководство компании от комментариев отказалось.

Ранее "Lukoil" владел сетью АЗС в Латвии, однако в 2016 году "Lukoil Europe Holding" продал активы австрийской "Amic Energy Management", передавшей станции в аренду "Viada Baltija". Этот бизнес оказался прибыльным: за последние три года "Amic Latvia" заработала более 13 млн евро. Компания подчеркивает отсутствие связей с российскими структурами - ее бенефициарами являются граждане стран ЕС. В "Viada" заявили, что в случае подтверждения связей делового партнера с Россией договор аренды был бы расторгнут "без всяких оговорок".