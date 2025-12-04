Даже на лимонад и кофе?! Акцизный налог растет не только на алкоголь

Поправки предусматривают поэтапное повышение акцизного налога с начала следующего года на несколько категорий товаров, включая алкогольные напитки, табачные изделия, безалкогольные и энергетические напитки. Через два года планируется отменить пониженную ставку акциза на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах.

С 15 марта следующего года запланировано повышение акцизного налога на крепкий алкоголь, а с 1 марта 2028 года увеличится акциз на все алкогольные напитки. В результате конечная цена поднимется на 0,51 евро за крепкий алкоголь, на вино - с 0,15 до 0,30 евро, а на пиво - на 0,03 евро за бутылку.

В следующем году и с 2027 года предусмотрено более резкое повышение акцизов на все табачные изделия - на 5% больше, чем планировалось ранее. По сравнению с нынешними ценами, с 2028 года цена одной пачки сигарет увеличится на 2,20 евро и составит 7,50 евро, цена пачки нагреваемого табака вырастет на 0,35 евро, а упаковка электронной жидкости объемом два миллилитра подорожает на 0,15 евро.

С 2028 года повышение налога предусмотрено также на подслащенные напитки, а на энергетические напитки будет установлена отдельная ставка акцизного налога. Кроме того, с 2028 года акцизом будут облагаться безалкогольные газированные напитки, которые готовятся на местах в предприятиях общественного питания. До сих пор как к негазированным, так и к газированным напиткам, приготовленным в торговой точке для немедленного потребления, акцизный налог не применялся.

Изменения коснутся и нефтепродуктов: с 2028 года планируется отменить пониженную ставку налога на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах. Для стимулирования использования обновляемой и более экологичной энергии в оборудовании и технике, в том числе электроэнергии, в дальнейшем вместо прежней льготы планируется применять общую ставку акцизного налога. Прежнюю льготу по акцизам на топливо предприниматели смогут использовать до конца 2027 года.

На заседании Сейма дискуссии вызвало предложение оппозиционного депутата Линды Лиепини (ЛПМ) отказаться от акцизного налога на кофе. Оппозиционные депутаты выразили недоумение, почему в Латвии к кофе применяется такой налог, поскольку есть страны, которые такой налог на кофе не применяют.

Оппозиционные депутаты отметили, что в то время, когда цены на продукты питания продолжают расти, акциз на кофе применять не стоит. Кроме того, во время дебатов прозвучало, что сами депутаты сейчас покупают кофе за рубежом, где он дешевле.

Депутат Линда Матисоне ("Объединенный список") отметила, что акцизный налог обычно применяется к люксовым товарам и продуктам, вредным для здоровья, таким как табак, а также к горючему, оказывающему негативное влияние на окружающую среду. "Латвия выделяется тем, что мы единственная из стран Балтии, где к кофе применяется акцизный налог", - добавила она.

Не принадлежащая к парламентским фракциям депутат Скайдрите Абрама отметила, что сейчас не получится "освободить кофе" от налога, при этом подчеркнув, что кофе не оказывает вредного влияния на здоровье человека.

Андрис Шуваев ("Прогрессивные") сказал, что акцизный налог обычно применяют, если есть желание снизить потребление товаров. Кофе не соответствует критериям для применения к нему акцизного налога, подчеркнул депутат, добавив, что сейчас акциз на кофе является инструментом для получения дополнительных поступлений в госбюджет, поэтому, по его мнению, в будущем придется искать решения, чтобы этот акциз на кофе снять, одновременно с решением, как компенсировать неполученные поступления.

Депутат Сейма Эдмунд Юревиц в этой связи обратил внимание депутатов на то, что кофе очень дорогой, скорее всего, не из-за акцизного налога, так как, по информации производителей кофе, большую часть цены составляет наценка супермаркетов, поэтому ситуацию следовало бы изучить министру экономики.

Несмотря на то, что часть депутатов коалиции оценила предложение как дискуссионное, оно было отклонено.