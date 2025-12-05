Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Готов ли ты умереть за Лудзу и Резекне?» Вейдемане и Даукштс о военной угрозе для Латвии

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 07:43

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Публицист Элита Вейдемане взяла интервью у историка и политолога Карлиса Даукштса на тему того, насколько велика сейчас военная угроза для Европы и конкретно для Латвии. Оригинал опубликован в "Неаткариге", приводим его перевод.

- Многих мучает вопрос: хочет ли военный преступник Путин мира?

- У меня лично мучений с этим вопросом нет. Мир он хочет только на своих условиях. У него, по-моему, нет другого выхода, кроме как продолжать свой план: денацификацию, демилитаризацию и получение территорий. Иначе он не сможет объяснить ни своё пребывание у власти, ни обоснование своих — с 2022 года — затяжных поражений.

К тому же он не хочет быть лузером в глазах Трампа. Поэтому ему важна не только поддержка серой массы толпы, но и международный масштаб. Ему важно, чтобы все его «победы» были признаны на международном уровне. Это важно ему и по частным личным обстоятельствам — он хочет, чтобы с него сняли угрозу отправки на Гаагский трибунал.

Я тут прочел публикацию в «The Wall Street Journal», не столько про ситуацию с Украиной, сколько про причины возможной третьей мировой войны: речь не столько про выгоду от недр — нефти, газа и тому подобного, сколько со столкновением интересов вокруг Северного Ледовитого океана. Издание пишет, что в связи с этими аспектами на сцену выходит и Китай. Вчера промелькнула новость, что в Москве побывал министр иностранных дел Китая Ван И. Трудно судить, насколько он там вовлечён, но ясно одно: Китай в отношениях с ЕС стал гораздо мягче, сговорчивее, при этом не настолько поддерживающим Путина.

Путина удивил нож в спину: Китай согласился участвовать в встрече, целью которой является ввод нейтральных сил в Украину. Конечно, ходят разные фейки, поэтому я не могу на 100 % подтвердить этот факт.

- А ещё ни одна из сторон не комментирует ход «мирных переговоров».

- Да. Мы можем только догадываться, что происходит. Меня удивляет политическая и дипломатическая квалификация обоих переговорщиков — Виткоффа и Кушнера. Виткофф — спекулянт недвижимостью, в русском криминальном мире его называют «барыгой» (жаргон — скупщик краденого, рус. яз. — Э. В.). Ещё менее понятна роль Кушнера — может, его приставили к Виткоффу как надзирателя? Или он просто умеет хорошо разговаривать с этими царями лжи, которые сидят в Кремле?

- А те легендарные 28 пунктов, которые пытались заставить подписать Зеленского?

- Виткофф и был тем человеком, который написал этот план из 28 пунктов вместе с доверенным лицом Путина Дмитриевым. Этот текст Виткофф передал Трампу с формулировкой: был американский представитель, был российский представитель, был и украинский представитель, мы им этот текст показали, и он его одобрил, так что документ можно спокойно подписывать. Трампа это особенно не заинтересовало.

- А не стала ли Европа как будто стала равнодушнее?

- Наоборот. У неё открылось второе дыхание. Переговоры Путина с Трампом фактически деградировали союз Китая с Россией. Вариант мести Китая: нам теперь надо разговаривать с Европой. Поэтому я думаю, что для ЕС Китай может стать союзником. Мы уже слышали про переговоры Мерца с Китаем. А что в конечном итоге Россия для Китая? Источник сырья. Но этот источник сырья нельзя запустить без США. Европа — это определённый поворот к интенсификации переговоров с Китаем, и это надо оценивать позитивно — не с геополитическо-стратегической точки зрения, а с точки зрения использования этого момента.

- А не могло ли быть, что переговоры шли и между Трампом и Орбаном?

- Вполне могло. Может, Трамп прямо так и сказал: Украина будет принята в ЕС. Но это означает, что Украина отказалась от своего категорического требования вступления в НАТО. Какие ещё есть пункты по вопросам безопасности? Не зря же Залужный (посол в Великобритании — Э. В.) высказался о том, что Украине надо вернуться к ядерному оружию.

Что ещё беспокоит? Бравурное поведение Путина о том, что он готов к войне с Европой. Высокомерный тон и имперские мечты о восстановлении СССР в голове Путина сплелись в непостижимый хаос. Но президент США особо не отстаёт от своего московского друга.

- Как вы думаете — что будет, если Россия развалится? Их экономика поставлена на военные рельсы, не хватает продуктов, промышленность стагнирует.

- Не будем принимать желаемое за действительное. Россия не развалится. Многие надеются на распад России. Но реальность такова, что сейчас нет сил, которые встали бы против имперских притязаний России, которые сидят в голове у Путина.

- А Трамп? У него разве пропал интерес «за три дня» остановить войну?

- Ему не всё равно. Его подкосила одна вещь — решение Верховного суда, когда назначенные им люди вдруг встали против него. Идея Трампа — подчинить судебную ветвь власти своей личной воле. А задача Конгресса — не допустить узурпации. Не зря ходят слухи, что Трампу готовят запрос на импичмент. Одни говорят, что это ему как с гуся вода и такие запросы ему до одного места. Но другие утверждают, что это всё-таки существенно, потому что Трамп боится, что у него отберут средства и возможность использовать вооружённые силы.

Конечно, его беспокоит ещё одно обстоятельство. Это Венесуэла. Подчинение режима Мадуро интересам США было бы огромным успехом в глазах мира. Многие мировые диктаторы напряглись бы, если бы Трампу удалось убрать Мадуро в сторону. Это был бы сигнал, что Америка возвращается к демократии.

- Трамп утверждает, что половина Европы покупает российскую нефть. Это, похоже, правда.

- Видел в интернете новость, что Путин якобы готов отказаться даже от Донецка, если США снимут ограничения на объёмы их поставок нефти и газа. Тогда в короткие сроки он вернёт себе огромные финансовые доходы. Экономика станет не такой милитаризованной, и со временем её основательно откормят.

Каким будет развитие — мы не знаем. Но одна новость мне кажется опасной: Россия выбрала следующий объект проверки, чтобы проверить прочность НАТО. И это Латвия. Второй неприятный момент — не повторит ли Европа лозунг 1939 года, который был в британских газетах: «Готов ли ты умереть за Данциг?» В нашем случае: «Готов ли ты умереть за Лудзу и Резекне?»

- А что стало с 5-ой статьёй НАТО?

- Северное направление — Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша — формирует что-то альтернативное центральной Европе. Мерц изменил свою позицию, да и многие немецкие генералы заявляют, что присоединятся к этой группе. Это уже серьёзно. Но давайте вспомним: Кубинский кризис 1962–63 годов: в протоколах Кубинского кризиса была такая фраза: главная идея США, Англии и всего Запада — безопасность человека. Американские генералы тогда говорили, что за несколько минут Советский Союз можно уничтожить. «А что потеряем мы?, — спросил президент. — Тогда мы потеряем Нью-Йорк и Лос-Анджелес». «Никогда!», — сказал президент. Идём на мир, договариваемся с Хрущёвым. И Путин сегодня понял, что он может держать «живым» этот страх потери между двумя сверхдержавами.

Готовы ли все международные бригады, которые у нас находятся, нас защищать? И я боюсь, не обнаружится ли и у нас — как в Украине — разворовывание военного бюджета? Уже сейчас слышно, что через Латвию прошли какие-то отмытые суммы. И многие думают только о своей личной выгоде. А Зеленского я считаю героическим человеком. Сколько он ещё может брать на себя ответственности? При этом он не хочет уходить со своего поста. Ему этого и конституция не позволяет. Выборы после подписания документа о перемирии? Через 100 дней? Какие выборы, если примерно четыре миллиона украинцев уехали из страны?

