Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Медсестры будут выполнять функции врача? Минздрав готовит новую реформу (1)

© LETA 4 декабря, 2025 12:10

Новости Латвии 1 комментариев

В поисках решения для улучшения ситуации в здравоохранении Министерство здравоохранения рассматривает в числе прочего возможность расширения профессиональных обязанностей медсестер. Представители отрасли опасаются, что это может означать отказ от профессии помощника врача и их замену переученными медсестрами. Но Минздрав подчеркивает, что обе специальности сохраняются, пишет издание Diena.

Возражения вызвал и проект поправок к профессиональному стандарту, который наделяет медсестер компетенциями, близкими к врачебным, - тут Минздрав упрекают в том, что он не провел обсуждений с заинтересованными сторонами. По статистике, в ЕС на 10 000 жителей приходится 121 медработник, тогда как в Латвии - 73; по числу практикующих врачей показатели стран ОЭСР и Латвии сопоставимы (3,7 и 3,4), но медсестер вдвое меньше (9,2 и 4,2). Медицинского персонала больниц на 1000 жителей также меньше (14,8 и 11,45).

До 1993 года в Латвии готовили фельдшеров, но профессию ликвидировали, рассчитывая привлечь медсестер в бригады скорой помощи, что реализовать не удалось. В 2004 году для обеспечения работы скорой помощи была создана новая специальность - помощник врача, рассказала на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью заместитель руководителя профессионального общества помощников врачей Латвийской амбулаторной службы Сандра Акмане.

По ее словам, компетенции помощников врача включают диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, выписывание медикаментов, проведение совместно с врачом профилактических мероприятий, включая скрининг онкологических заболеваний и информирование пациентов, а также констатацию смерти. Они обязаны участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в медицинском обеспечении военных операций.

Сейчас в Латвии зарегистрировано 4366 помощников врача, из них 2660 практикуют; в местах, где затруднен доступ к семейному врачу, эти специалисты обеспечивают помощь населению (125 практик: в Латгале - 50, в Курземе - 25, в Видземе - 44, в Земгале - 6). Акмане подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации важно укреплять эту профессию и не допускать ее сокращения. Но заместитель госсекретаря Минздрава по вопросам политики здравоохранения Свен Хенкузенс отметил, что стратегия Минздрава делает больший акцент на развитии института медсестер.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать