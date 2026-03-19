Третья мировая война уже началась? Министр обороны Латвии дал четкий ответ

«Мой ответ — нет, Третья мировая война не началась. Чтобы говорить о мировой войне, должны быть сопоставимые противники, вовлекающие весь мир. То, что мы сейчас видим, — это сильно обострившийся региональный конфликт», — отметил министр.

При этом Спрудс предупреждает о риске расширения конфликта и дальнейшей дестабилизации региона.

«Есть, конечно, опасения, что этот конфликт может расшириться. Мы видим, что речь идёт не только об ударах по репрессивному режиму Ирана, но и о событиях в Ливане и действиях Израиля. К сожалению, конфликт демонстрирует тенденцию к эскалации», — пояснил он.

По его словам, ситуация влияет не только на регион, но и на весь мир, особенно на рынок энергоресурсов.

«Это региональный конфликт с глобальными последствиями. Ормузский пролив критически важен — около 20% мировых поставок нефти проходит через него. Это очень большой объём, который сложно заменить», — подчеркнул министр.

Спрудс отметил, что в мире ежедневно потребляется около 100 миллионов баррелей нефти, из которых примерно 20 миллионов транспортируются через Ормузский пролив.

«Если эти поставки нарушаются, мы видим давление на цены на нефть и в целом на мировую экономику. Также есть риск, что внимание от войны в Украине может переключиться на Ближний Восток», — сказал он.

Министр подчеркнул и важность соблюдения международных норм, особенно для небольших стран, таких как Латвия.

«Нам как малому государству крайне важно, чтобы международные нормы соблюдались и чтобы сохранялся основанный на правилах международный порядок. Не случайно Латвия претендует на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН», — добавил Спрудс.

«Эти риски могут повлиять на мир как во времени, так и в пространстве. Но сейчас я бы не называл это Третьей мировой войной», — резюмировал министр.