Третья мировая война уже началась? Министр обороны Латвии дал четкий ответ

Редакция PRESS 19 марта, 2026 19:17

Текущую ситуацию на Ближнем Востоке нельзя считать Третьей мировой войной, однако это очень серьёзный региональный конфликт с потенциально далеко идущими последствиями, подчеркнул в программе TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

«Мой ответ — нет, Третья мировая война не началась. Чтобы говорить о мировой войне, должны быть сопоставимые противники, вовлекающие весь мир. То, что мы сейчас видим, — это сильно обострившийся региональный конфликт», — отметил министр.

При этом Спрудс предупреждает о риске расширения конфликта и дальнейшей дестабилизации региона.

«Есть, конечно, опасения, что этот конфликт может расшириться. Мы видим, что речь идёт не только об ударах по репрессивному режиму Ирана, но и о событиях в Ливане и действиях Израиля. К сожалению, конфликт демонстрирует тенденцию к эскалации», — пояснил он.

По его словам, ситуация влияет не только на регион, но и на весь мир, особенно на рынок энергоресурсов.

«Это региональный конфликт с глобальными последствиями. Ормузский пролив критически важен — около 20% мировых поставок нефти проходит через него. Это очень большой объём, который сложно заменить», — подчеркнул министр.

Спрудс отметил, что в мире ежедневно потребляется около 100 миллионов баррелей нефти, из которых примерно 20 миллионов транспортируются через Ормузский пролив.

«Если эти поставки нарушаются, мы видим давление на цены на нефть и в целом на мировую экономику. Также есть риск, что внимание от войны в Украине может переключиться на Ближний Восток», — сказал он.

Министр подчеркнул и важность соблюдения международных норм, особенно для небольших стран, таких как Латвия.

«Нам как малому государству крайне важно, чтобы международные нормы соблюдались и чтобы сохранялся основанный на правилах международный порядок. Не случайно Латвия претендует на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН», — добавил Спрудс.

«Эти риски могут повлиять на мир как во времени, так и в пространстве. Но сейчас я бы не называл это Третьей мировой войной», — резюмировал министр.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

