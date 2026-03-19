Врачи ошибались? Оказалось, преддиабет можно обратить без похудения

Но новое исследование показало неожиданное.

Оказывается, уровень сахара в крови может вернуться в норму… даже без потери веса.

И это не единичный случай.

В исследовании примерно каждый четвёртый участник смог нормализовать показатели без снижения массы тела. Причём эффект оказался таким же, как у тех, кто худел.

Главный вопрос — как это возможно?

Ответ оказался не в цифрах на весах, а в том, где именно находится жир в организме.

Самый опасный — внутренний, вокруг органов в области живота. Он провоцирует воспаление и мешает работе инсулина.

А вот жир под кожей может, наоборот, работать «на пользу» — помогать организму лучше регулировать сахар.

У участников, у которых состояние улучшилось без похудения, происходило именно это: жир «смещался» от внутренних органов к подкожным слоям.

Вес оставался прежним — а метаболизм менялся.

Учёные также заметили изменения в гормонах, которые влияют на уровень сахара. Те самые механизмы, на которые нацелены популярные препараты вроде Wegovy.

Что это значит на практике?

Питание и физическая активность по-прежнему важны — но акцент может смещаться. Не только «меньше есть», а как именно работает организм внутри.

И, возможно, главный вывод звучит непривычно:

иногда дело не в килограммах.





