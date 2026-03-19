«Это их личное дело»: перевозчики поехали в Белоруссию освобождать грузовики (1)

© LETA 19 марта, 2026 18:21

Мир 1 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Denis Viktorov/TASS via ZUMA Press)

После того, как белорусский режим объявил о встрече премьер-министра страны с литовскими и польскими перевозчиками, пообещав решить проблему задержанных грузовиков и не конфисковывать их, премьер Литвы Инга Ругинене говорит, что решение представителей бизнеса встретиться с белорусскими официальными лицами - это их личное дело. 

«Это их личный выбор, у нас как у правительства есть свои вопросы в повестке дня, мы над ними работаем. Эти поездки — их дело. Будь я на их месте, я бы не поехала, так как для этого существуют политические и дипломатические каналы», — заявила Ругинене журналистам в четверг.

Сообщается, что во вторник по поручению Александра Лукашенко, получившего просьбу перевозчиков решить проблему застрявших грузовиков, премьер-министр страны Александр Турчин встретился с представителями литовских и польских перевозчиков.

Турчин заявил, что, несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у Минска нет «никакого намерения или желания делать это», и он стремится к «конструктивному соглашению» для поиска выхода из сложившейся ситуации. Как ранее сообщало агентство BNS, Министерство иностранных дел Литвы назвало эту встречу продолжением гибридной кампании с целью усилить давление на Литву.

Национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava и Международный альянс транспорта и логистики (TTLA) сообщили BNS, что не участвовали во встрече с белорусским премьером. По словам главы Linava Эрландаса Микенаса, в Белоруссию отправилась инициативная группа литовских перевозчиков.

Белорусское агентство сообщило, что Литву на встрече представляла делегация перевозчиков во главе с руководителем компании Sontransa Кшиштофом Сонгиным, а обращение к президенту Белоруссии подписали более 70 литовских перевозчиков. Сонгин отказался комментировать ситуацию BNS по телефону, позже инициативная группа перевозчиков прислала письменный комментарий.

Группа подтвердила BNS, что во вторник во встрече с белорусским премьером участвовали представители литовских транспортных компаний — инициативная группа, сформированная в ответ на ситуацию, а также представители Польши. По их словам, о формате визита и составе представителей белорусских властей группа узнала только накануне встречи, и они не расценивают эту встречу как политическую.

«Мы рассматриваем визит как практическое действие, направленное на защиту интересов перевозчиков и снижение рисков, а не как встречу политического характера», — отмечают перевозчики в комментарии BNS.

По словам перевозчиков, на встрече обсуждались проблемные вопросы транспортного сектора: ограничения движения, возможные убытки и непрерывность деятельности. Они отметили, что конкретных решений проблемы пока нет, однако было указано, что плата за стоянку на специальных площадках будет пересмотрена. Перевозчики надеются, что грузовые транспортные средства не будут конфискованы.

«Обсуждался вопрос охраняемых площадок, где сейчас находится транспорт с литовской регистрацией — было указано, что ценообразование будет пересмотрено, но конкретных цифр пока не представлено. Было подчеркнуто, что цели нажиться на перевозчиках из-за сложившейся ситуации нет», — заявили представители бизнеса.

«Мы надеемся на конструктивные решения, включая то, что не будут применяться крайние меры, такие как конфискация транспортных средств», — добавили они.

Несмотря на открытую границу, минский режим с конца октября прошлого года не выпускает литовские машины из страны, они направлены на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимается плата в размере 120 евро в сутки, а по истечении четырех месяцев Минск обещал их конфисковать.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых (1)

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз (1)

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

