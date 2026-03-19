«Это их личный выбор, у нас как у правительства есть свои вопросы в повестке дня, мы над ними работаем. Эти поездки — их дело. Будь я на их месте, я бы не поехала, так как для этого существуют политические и дипломатические каналы», — заявила Ругинене журналистам в четверг.

Сообщается, что во вторник по поручению Александра Лукашенко, получившего просьбу перевозчиков решить проблему застрявших грузовиков, премьер-министр страны Александр Турчин встретился с представителями литовских и польских перевозчиков.

Турчин заявил, что, несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у Минска нет «никакого намерения или желания делать это», и он стремится к «конструктивному соглашению» для поиска выхода из сложившейся ситуации. Как ранее сообщало агентство BNS, Министерство иностранных дел Литвы назвало эту встречу продолжением гибридной кампании с целью усилить давление на Литву.

Национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava и Международный альянс транспорта и логистики (TTLA) сообщили BNS, что не участвовали во встрече с белорусским премьером. По словам главы Linava Эрландаса Микенаса, в Белоруссию отправилась инициативная группа литовских перевозчиков.

Белорусское агентство сообщило, что Литву на встрече представляла делегация перевозчиков во главе с руководителем компании Sontransa Кшиштофом Сонгиным, а обращение к президенту Белоруссии подписали более 70 литовских перевозчиков. Сонгин отказался комментировать ситуацию BNS по телефону, позже инициативная группа перевозчиков прислала письменный комментарий.

Группа подтвердила BNS, что во вторник во встрече с белорусским премьером участвовали представители литовских транспортных компаний — инициативная группа, сформированная в ответ на ситуацию, а также представители Польши. По их словам, о формате визита и составе представителей белорусских властей группа узнала только накануне встречи, и они не расценивают эту встречу как политическую.

«Мы рассматриваем визит как практическое действие, направленное на защиту интересов перевозчиков и снижение рисков, а не как встречу политического характера», — отмечают перевозчики в комментарии BNS.

По словам перевозчиков, на встрече обсуждались проблемные вопросы транспортного сектора: ограничения движения, возможные убытки и непрерывность деятельности. Они отметили, что конкретных решений проблемы пока нет, однако было указано, что плата за стоянку на специальных площадках будет пересмотрена. Перевозчики надеются, что грузовые транспортные средства не будут конфискованы.

«Обсуждался вопрос охраняемых площадок, где сейчас находится транспорт с литовской регистрацией — было указано, что ценообразование будет пересмотрено, но конкретных цифр пока не представлено. Было подчеркнуто, что цели нажиться на перевозчиках из-за сложившейся ситуации нет», — заявили представители бизнеса.

«Мы надеемся на конструктивные решения, включая то, что не будут применяться крайние меры, такие как конфискация транспортных средств», — добавили они.

Несмотря на открытую границу, минский режим с конца октября прошлого года не выпускает литовские машины из страны, они направлены на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимается плата в размере 120 евро в сутки, а по истечении четырех месяцев Минск обещал их конфисковать.