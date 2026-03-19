ИИ тратит энергии как целая страна — но учёные неожиданно не видят проблемы

И это правда.

По оценкам учёных, энергопотребление ИИ уже сопоставимо с целой страной — например, Исландией.

Звучит тревожно.

Но дальше начинается неожиданное.

Новое исследование показало: несмотря на такие объёмы, влияние ИИ на глобальные выбросы остаётся… почти незаметным.

Да, дата-центры потребляют много электричества. Но в масштабе всей экономики это пока лишь небольшая доля.

Основная энергия по-прежнему уходит на традиционные отрасли — транспорт, промышленность и производство, где доля ископаемого топлива остаётся высокой.

При этом есть нюанс.

На глобальном уровне эффект почти не виден.

А вот локально — может быть ощутимым.

В районах, где строятся дата-центры, нагрузка на энергосистему может резко вырасти.

И всё же учёные предлагают смотреть шире.

ИИ может не только потреблять энергию, но и помогать её экономить — например, в разработке более эффективных технологий и оптимизации производства.

В итоге картина получается не такой очевидной:

да, ИИ требует много энергии.

Но это не обязательно означает, что он усугубляет проблему.





