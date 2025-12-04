Сан-Франциско подал в суд на гигантов пищевой индустрии за «пищевую зависимость»

В иске говорится, что производители скрывали риски, не ставили предупреждений и продвигали «полезный» имидж товаров, которые такими не являются. Отдельный пункт — маркетинг на детей. Под удар попали газировки, сладости, хлопья и готовые блюда.

Городской прокурор Дэвид Чиу заявил: «Они сделали из еды зависимость, знали, что она делает людей больными, и скрывали это. А расплачивались налогоплательщики».

По версии властей, ультрапереработанные продукты напрямую связаны с ожирением, диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми болезнями и другими хроническими недугами.

Сан-Франциско требует прекратить вводящую в заблуждение рекламу и выплатить штрафы городу. Компании пока не комментируют иск.

Иск подан на фоне нового курса США на ограничение ультрапереработанных продуктов: министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший предлагает убрать нефтехимические пищевые красители к 2027 году, а президент Дональд Трамп заявил, что Coca-Cola согласилась заменить кукурузный сироп на тростниковый сахар.