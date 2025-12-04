Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Бюджет с сюрпризом: правительство сэкономит, закрывая школы

Neatkarīgā Rīta Avīze 4 декабря, 2025 16:23

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook

Уже много лет задача закона о государственном бюджете Латвии — согласовать существование государства с постоянно уменьшающимся числом жителей, поэтому очень показательно, что первой узловой темой при рассмотрении пакета бюджетных законов на 2026 год стало закрытие школ, ведь число детей в стране сокращается быстрее, чем общее количество населения, пишет "Неаткарига".

«После долгих дебатов — голосуем», — завершила обсуждение поправок к Закону об образовании председатель парламентской комиссии по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша, руководившая процессом. В дебатах для защиты позиции правительства выступила также премьер-министр Эвика Силиня. При голосовании правящая коалиция победила — 49 голосов «за» против 42 голосов оппозиции «против» и одного воздержавшегося депутата.

«Деньги последуют за учеником» — но только в крупные школы

Суть поправок заключается в том, чтобы дать правительству право определять минимальное количество учеников в школах и классах, необходимое для получения софинансирования школ из государственных средств. В ходе многолетних тяжёлых дискуссий вроде как были достигнуты договорённости о таких минимумах, которые различаются между городскими школами и сельскими, между сельскими и отдалёнными сельскими школами, а также в зависимости от образовательных программ для разных возрастов и детей с особенными потребностями.

В итоге получается почти так, что минимальное количество учеников будет рассчитываться индивидуально для каждой школы. Все эти расчёты в условиях стремительного сокращения числа учеников настолько тонкие и постоянно меняются, что закрепить их в законе невозможно — это будет сделано постановлениями правительства.

У депутатов Сейма были основания раздражаться, поскольку от них требовали отказаться от части парламентских полномочий в пользу исполнительной власти. В принципе, следует согласиться с опасениями оппозиции, что здесь может возникнуть форма политической коррупции, позволяющая правящей коалиции покупать лояльность самоуправлений. Но в конечном итоге Сейму пришлось согласиться, что количество школ нужно сокращать, чтобы сохранить те, которые останутся: чтобы учителя не разбегались, чтобы здания было возможно отопить и т. д.

Иными словами, нынешнюю школьную реформу можно сравнить с реформой избирательной системы после восстановления независимости Латвийской Республики. Тогда в отношении школ был введён принцип «деньги следуют за учеником». Государство выделяло школам деньги пропорционально числу учеников — это можно сравнить с полностью пропорциональной системой выборов в Сейм 1920–1930-х годов. Но сейчас кандидатов в депутаты допускают только при условии, что их партия набрала определённый минимальный процент голосов. Голоса тех партий, которые порог не преодолели,— то есть соответствующее им количество депутатских мест — перераспределяются между партиями, прошедшими минимум. С школами будет так же: школы, где учеников меньше минимума, подлежат закрытию, а их финансирование будет передано более крупным школам, пропорционально числу учащихся.

Государство стремится к тому, чтобы люди не жили в селе

Концентрация учеников в максимально крупных школах обосновывается цифрами: стоимость одного учебного года на ученика в малых сельских школах достигает 3500 евро, тогда как в городских школах эта цифра обычно составляет 1500–2000 евро. Однако одного такого сравнения недостаточно, ведь тогда речь идёт о том, что не только ученикам, но всем жителям — семьям с детьми — следует переезжать в города. Иначе остаётся вопрос: как школьники из малонаселённых территорий будут добираться до школ? Если их перевозку берёт на себя государство или самоуправление, это становится серьёзной расходной статьёй, которая уменьшает разницу в общей стоимости между городскими и сельскими школами. Продолжая рассуждать в том же духе, в расходы на образование нужно включить и ремонт дорог и — главное — мостов, чтобы школьники могли добраться до школы и обратно домой в приемлемые сроки.

Другой вариант — существование больших школ требует восстановления интернатов, которые были частью школьной системы с царских времён, о чём писал Янис Порукс (1871–1911). Он учился в такой школе с 1881 по 1885 год и на основе этого опыта в 1897 году написал рассказ «Битва у Книпски». Рассказ ничуть не радостный, поэтому восстановленная Латвийская Республика в 1990 году взяла курс на ликвидацию интернатов, что теперь практически завершено. Если плохих интернатов физически больше нет, то плохие условия невозможно скрыть за табличкой «общежитие». Устройство таких общежитий требует денег, нехватка которых и является корнем нынешней реформы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать