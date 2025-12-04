Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Испытали способы борьбы с метеозондами, но они не работают: главком ВС Литвы

© LETA 4 декабря, 2025 13:10

Мир 0 комментариев

VSAT

Поскольку метеозонды с контрабандой продолжают представлять угрозу гражданской авиации, главнокомандующий Вооружёнными силами (ВС) Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что в настоящее время нет чётких решений по борьбе с ними, а средства, доступные военным, слишком дороги, чтобы сбивать ими. 

«Белорусский режим, (...) поддерживая контрабандистов, пользуется ситуацией, когда на данный момент нет однозначного противоядия (от контрабандных воздушных шаров - BNS)», - заявил он в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas. 

По словам генерала, в настоящее время военные ищут и тестируют решения литовских и зарубежных производителей по сбиванию воздушных шаров, однако пока они себя не оправдывают. 

«Мы ищем разные пути (...). Наши производители, как национальные оборонные компании, так и международные внедряют всевозможные предложения и предоставляют их нам. Мы тестируем их в реальных условиях. (...) И некоторые украинские прототипы были испытаны, (но — BNS) они не всегда работают», — заверил он.

По словам главкома ВС, в настоящее время не существует дешевых способов сбивать метеозонды вторгшиеся в воздушное пространство страны. 

«Точнее средства есть, но они очень дорогие. Вопрос в том, начнём ли мы (...) (сбивать – BNS) эти возможные объекты, расходуя вооружения, предназначенные для уничтожения истребителей или беспилотников, которые на самом деле представляют большую угрозу для граждан Литвы и самого государства. Будем ли мы использовать  свой арсенал для уничтожения воздушных шаров, тем самым полностью опустошая и оголяя нашу противовоздушную оборону?» – заявил Вайкшнорас. 

Вайкшнорас также призывает производителей продолжить выдвигать предложения о средствах контроля за вторгшимися метеозондами,  их, по словам командующего, можно будет испытать «уже сегодня или следующим вечером». 

«Процессы идут, (но - BNS) у нас пока нет существенных решений», - указал он. 

BNS сообщало, что в среду вечером и в четверг вечером работа Вильнюсского аэропорта приостанавливалась трижды из-за угрозы метеозондов безопасности воздушного движения.

В последнее время такие случаи участились: несколько раз приходилось приостанавливать работу Вильнюсского аэропорта, один раз закрывался и Каунасский аэропорт. Ранее Литва закрывала границу с Белоруссией из-за постоянного притока в страну воздушных шаров с контрабандными сигаретами.

Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что правительство оставляет за собой право снова закрыть границу в любое время на неограниченный период времени, если белорусская гибридная атака продолжится.

Литовские политики называют вторжения контрабандных воздушных шаров гибридной атакой Минска.

Министерство экономики и инноваций объявило конкурс на разработку мер по борьбе с метеозондами. В понедельник было объявлено, что наиболее передовые решения предложили компании IT logika, Teltonika и Dangaus ļūdis. На первом этапе каждый из них получит премию в размере 100 000 евро, а их предложения пройдут тестирование: технология должна будет обнаруживать и нейтрализовывать воздушные шары. Ожидается, что рабочий прототип будет готов в феврале следующего года.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

