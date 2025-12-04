Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Поработали: Сейм принял все сопровождающие бюджет следующего года законопроекты

Редакция PRESS 4 декабря, 2025 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении все 47 законопроектов, сопровождающих бюджет следующего года, чтобы начать рассмотрение Закона о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамок на 2026, 2027 и 2028 годы.

Работа над бюджетом следующего года началась 3 декабря.

Всего в Закон о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы внесено 290 предложений. Ранее Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) поддержала лишь несколько предложений по бюджету следующего года, внесенных депутатами от оппозиции.

В частности, депутаты Сейма приняли ряд поправок к законам, предусматривающим увеличение поддержки семей с детьми со следующего года.

Депутаты также приняли поправки в Закон «О налоге на добавленную стоимость», которые предусматривают, что с середины следующего года на некоторые основные продукты питания будет установлена ​​пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%.

Также депутаты в среду приняли поправки к девяти законам, которые с 2027 года предусматривают постепенные изменения в действующем регулировании пенсий за выслугу лет.

В будущем году доходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 16,1 миллиарда евро, расходы — в размере 17,9 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом 2025 года плановые государственные доходы на следующий год предусмотрены на 944,6 миллиона евро больше, а расходы — на 804,3 миллиона евро больше.

Дефицит бюджета на следующий год запланирован на уровне 3,3 % от внутреннего валового продукта. Его рост по сравнению с прогнозируемым дефицитом 2,9 % в этом году в основном обусловлен значительным увеличением финансирования на укрепление государственной обороны и безопасности, долгосрочную поддержку Украины и инвестиции в укрепление общественной безопасности.

На следующий год главными государственными приоритетами определены: государственная безопасность, поддержка семей с детьми, качественное образование.

На эти три приоритета вместе предусмотрено дополнительное финансирование в размере 693,5 миллиона евро.

Учитывая геополитическую ситуацию, в следующем году на укрепление государственной безопасности планируется дополнительно выделить 448,3 млн евро, включая финансирование как военного потенциала, так и внутренней безопасности и киберзащиты страны.

В 2026 году на укрепление поддержки семей с детьми и улучшение материальной помощи детям, находящимся под внесемейной опекой, предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 94,8 млн евро..

Для обеспечения доступности качественного образования для всех детей Латвии, независимо от места жительства или размера школы, в 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 45 млн евро на внедрение новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе", включая персонал поддержки.

Дополнительно 105,4 млн евро предполагается направить на другие мероприятия, в том числе в сфере здравоохранения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать