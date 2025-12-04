Поработали: Сейм принял все сопровождающие бюджет следующего года законопроекты

Работа над бюджетом следующего года началась 3 декабря.

Всего в Закон о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы внесено 290 предложений. Ранее Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) поддержала лишь несколько предложений по бюджету следующего года, внесенных депутатами от оппозиции.

В частности, депутаты Сейма приняли ряд поправок к законам, предусматривающим увеличение поддержки семей с детьми со следующего года.

Депутаты также приняли поправки в Закон «О налоге на добавленную стоимость», которые предусматривают, что с середины следующего года на некоторые основные продукты питания будет установлена ​​пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%.

Также депутаты в среду приняли поправки к девяти законам, которые с 2027 года предусматривают постепенные изменения в действующем регулировании пенсий за выслугу лет.

В будущем году доходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 16,1 миллиарда евро, расходы — в размере 17,9 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом 2025 года плановые государственные доходы на следующий год предусмотрены на 944,6 миллиона евро больше, а расходы — на 804,3 миллиона евро больше.

Дефицит бюджета на следующий год запланирован на уровне 3,3 % от внутреннего валового продукта. Его рост по сравнению с прогнозируемым дефицитом 2,9 % в этом году в основном обусловлен значительным увеличением финансирования на укрепление государственной обороны и безопасности, долгосрочную поддержку Украины и инвестиции в укрепление общественной безопасности.

На следующий год главными государственными приоритетами определены: государственная безопасность, поддержка семей с детьми, качественное образование.

На эти три приоритета вместе предусмотрено дополнительное финансирование в размере 693,5 миллиона евро.

Учитывая геополитическую ситуацию, в следующем году на укрепление государственной безопасности планируется дополнительно выделить 448,3 млн евро, включая финансирование как военного потенциала, так и внутренней безопасности и киберзащиты страны.

В 2026 году на укрепление поддержки семей с детьми и улучшение материальной помощи детям, находящимся под внесемейной опекой, предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 94,8 млн евро..

Для обеспечения доступности качественного образования для всех детей Латвии, независимо от места жительства или размера школы, в 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 45 млн евро на внедрение новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе", включая персонал поддержки.

Дополнительно 105,4 млн евро предполагается направить на другие мероприятия, в том числе в сфере здравоохранения.