Налог на торф будет увеличен в пять раз, но это ещё не всё: Сейм

Ставка НПР на песок и смесь песка с гравием с 2026 года будет увеличена на 25%. По данным Министерства климата и энергетики (МКЭ), налог возрастет на 10 центов за кубометр, что позволит бюджету 2026 года получить дополнительные доходы в размере 0,5 млн евро.

Сейчас ставка НПР на торф составляет 0,7 евро за тонну.

Оппозиционный депутат Ингмар Лидака ("Объединенный список") в ходе дебатов отметил, что Министерство климата и энергетики внесло ко второму чтению законопроекта 23 предложения. По его мнению, это свидетельствует о том, насколько некачественно был подготовлен законопроект к рассмотрению в первом чтении.

Не принадлежащая к фракциям депутат Виктория Плешкане напомнила, что комиссия Сейма по народному хозяйству законопроект не поддержала. Она отметила, что законопроект не был согласован с отраслью, что противоречит хорошей законодательной практике. По мнению Плешкане, рост налога несоразмерен, кроме того, не была оценена его потенциальная нагрузка на строительство, экспорт и экономику регионов. "Этот налог удорожает строительство, в том числе проекта "Rail Baltica", снизит конкурентоспособность и окажет прямое давление на сохранение рабочих мест в регионах", - подчеркнула депутат.

Председатель комиссии по народному хозяйству Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") подтвердил, что большинство депутатов комиссии не поддержало дальнейшее продвижение законопроекта, и согласился с тем, что диалог с отраслью был недостаточным. Он подчеркнул, что НПР сам по себе не является "налогом на латание бюджета", а представляет собой классический инструмент экономической мотивации. "Корректно было бы любые налоговые поступления такого рода не просто направлять в общий бюджетный "котел", а использовать для целевых программ, индустриальной политики в деревообрабатывающей отрасли, чтобы способствовать использованию этих ресурсов в латвийской экономике", - отметил Бришкенс.

Кроме того, он призвал Министерство экономики разработать изменения в строительных нормативах, чтобы как можно больше деревьев можно было использовать при строительстве, а Министерство финансов - внести соответствующие изменения в закон о закупках.

Андрис Кулбергс ("Объединенный список") тоже отметил, что увеличение НПР на песок и гравий удорожает строительство проекта "Rail Baltica". Он также подчеркнул, что к природе этот налог никакого отношения не имеет, так как все поступления от него зачисляются в общую казну государства.

В МКЭ пояснили, что, несмотря на то что с 2026 года у страны уже формируются обязательства по выбросам парниковых газов (ВПГ) от добычи торфа, повышенная ставка НПР будет введена только с 1 января 2027 года. Это позволит отрасли перестроиться и спланировать деятельность.

В министерстве подчеркнули, что торфяная отрасль ежегодно формирует 10,7% всех выбросов парниковых газов (ВПГ) в Латвии. По предварительным расчетам, одна тонна добытого торфа эквивалентна 25 евро стоимости выбросов ВПГ. Объемы добычи торфа значительно влияют на достижение климатической нейтральности страны, поэтому необходимо оказать фискальное воздействие на отрасль, чтобы скорректировать масштабы добычи.

Чтобы учесть влияние на выбросы парниковых газов (ВПГ) в торфяной отрасли, вводится принцип "загрязнитель платит", стимулирующий отрасль самостоятельно нести расходы за возможный экологический ущерб.

С 1 января 2027 года в Латвии вводится новый налог на непереработанную древесину, добытую в коммерческих целях, не превращенную в древесные изделия и реализуемую за пределами ЕС и Европейской экономической зоны. Ставка налога составит 75 евро за кубометр, а с 2028 года увеличится до 115 евро за кубометр.

В МКЭ пояснили, что одной из экономических целей лесной отрасли является увеличение использования древесных ресурсов как экологически безопасного материала в народном хозяйстве Латвии, а также переработка древесных остатков для производства новых продуктов, что будет поощряться стимулирующей налоговой политикой и другими мотивационными механизмами.

По данным Министерства земледелия, в Латвии ежегодно добывается около 13 млн кубометров древесины, из которых примерно 300 тыс. кубометров экспортируются в третьи страны. В связи с этим государство стремится стимулировать реструктуризацию деревообрабатывающей отрасли с акцентом на производство и экспорт лесоматериалов с более высокой добавленной стоимостью, чтобы увеличить вклад отрасли в экономику страны, отметили в министерстве.

Взносы НПР за непереработанную древесину в 2027 году будут полностью поступать в государственный бюджет, а с 2028 года распределение составит 70% в государственный бюджет и 30% - в бюджеты самоуправлений, на территории которых велась лесозаготовительная деятельность и была получена непереработанная древесина в коммерческих целях.