Мужчина пытался украсть козу из ловушки для леопарда и попался сам

Пока он пытался утащить добычу, автоматическая дверь захлопнулась — и мужчина остался один на один с приманкой в ловушке для хищника. Прадеп несколько минут дёргал запор, но безрезультатно. В итоге он достал телефон и позвонил знакомым.

Сельчане прибежали первыми, затем вызвали сотрудников Лесного департамента. Те открыли клетку и освободили «попавшегося» мужчину.

После спасения Прадеп уверял, что просто «проверял, работает ли ловушка» и хотел убедиться, что коза в безопасности. Соседи ответили ему молчаливыми улыбками.

Ведомство напоминает, что ловушки установлены после того, как два дня назад леопард напал на женщину и убил её. Лесники предупредили: вмешательство опасно и мешает операциям по предотвращению новых трагедий.