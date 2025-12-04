Мужчина пытался украсть козу из ловушки для леопарда и попался сам

Пока он пытался утащить добычу, автоматическая дверь захлопнулась — и мужчина остался один на один с приманкой в ловушке для хищника. Прадеп несколько минут дёргал запор, но безрезультатно. В итоге он достал телефон и позвонил знакомым.
Сельчане прибежали первыми, затем вызвали сотрудников Лесного департамента. Те открыли клетку и освободили «попавшегося» мужчину.
जिला बहराइच में तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक इंसान (प्रदीप) फंस गया। माना जा रहा है कि वो पिंजरे में बंद बकरी चुराने आया था। जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसा तो दरवाजा लॉक हो गया। pic.twitter.com/UixjNHhjjw
После спасения Прадеп уверял, что просто «проверял, работает ли ловушка» и хотел убедиться, что коза в безопасности. Соседи ответили ему молчаливыми улыбками.
Ведомство напоминает, что ловушки установлены после того, как два дня назад леопард напал на женщину и убил её. Лесники предупредили: вмешательство опасно и мешает операциям по предотвращению новых трагедий.