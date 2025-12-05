Предложение предусматривает перераспределение финансирования из бюджетного раздела «Общественные электронные средства массовой информации» в резерв перераспределяемого финансирования в процессе исполнения государственного бюджета в 2026, 2027, 2028 годах и далее ежегодно в размере 405 000 евро с целью обеспечения финансирования резерва ассигнований на содержание проектов и резерва неиспользованных ассигнований, которые министерства и другие центральные государственные учреждения запрашивают и используют в порядке, установленном Кабинетом министров.

Также поддержано предложение комиссии ежегодно сокращать на 45 000 евро финансирование обеспечения деятельности Совета по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP), направляя средства на ту же, ранее упомянутую цель.

В итоге годовой бюджет LSM составит около 61 млн евро вместо ранее запланированных 61,4 млн евро.

SEPLP согласилась на сокращение своего бюджета почти на 10 % (отказ от повышения зарплат сотрудникам совета), чтобы минимизировать удар по самому медиа.