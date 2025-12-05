Как сообщает LETA, наибольший рост зафиксирован на Кипре (+9,9%), в Болгарии (+7,4%) и на Мальте (+6,2%). В Литве розничный оборот вырос на 3,9%, а в Эстонии - на 4%.

Снижение наблюдалось в Люксембурге (-0,8%), Австрии (-0,6%) и Бельгии (-0,1%).

В целом по ЕС, по данным 23 стран, оборот розничной торговли в октябре вырос на 1,6% в годовом выражении, а в еврозоне - на 1,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем в октябре оборот розничной торговли остался стабильным как в ЕС, так и в еврозоне.

Наибольший месячный рост отмечен в Люксембурге (+3,6%), Эстонии (+1,7%), Хорватии (+1,4%) и Латвии (+1,1%). Самое значительное снижение - в Бельгии (-1,3%), Австрии (-0,6%), Ирландии и Швеции (по -0,4%), тогда как в Испании и Нидерландах показатели остались без изменений. В Литве рост составил +0,3%.

Изменение оборота розничной торговли в процентах в странах Европейского союза в октябре 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года.