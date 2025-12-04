Эпидемия гриппа может начаться уже на следующей неделе: эксперт

«Мы можем сделать вывод, что сезон гриппа этой осенью начался раньше, чем в предыдущие годы. Наши показатели амбулаторного, стационарного и лабораторного мониторинга указывают на рост заболеваемости, что характерно и для других европейских стран. Но уровень заболеваемости в настоящее время не выше, чем в предыдущие сезоны, только начало сезона более раннее. Но это можно объяснить тем, что распространился новый штамм вируса гриппа А — А(H3N2). Он распространен как Европе, так и в Латвии, и, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, это сейчас доминирующий штамм», — сообщила Карина Венедиктова.

Но хотя заболеваемость пока, по словам эпидемиолога, примерно на том же уровне, что и в предыдущие сезоны, данные мониторинга показывают, что показатель приближается к тому порогу, за которым начинается эпидемия: сейчас доля положительных проб на грипп сейчас составляет 9,1%, а эпидемический порог — 10%.

Венедиктова отметила, что и в прошлом году эпидемия «не дождалась» января — началась в конце декабря.

«Ситуация складывается таким образом, что эпидемия гриппа может начаться уже на следующей неделе, учитывая, что показатели заболеваемости растут и эпидемический порог уже приближается к 10%», — признала она.

Специалист добавила, что реальная заболеваемость может быть выше, ведь мониторинг не охватывает всех подряд, а только случаи, когда люди обращаются к врачу с характерными симптомами.

Про доминирующий сейчас штамм К. Венедиктова сказала, что он отличается от прошлогоднего, но не выглядит более опасным. Заболеваемость гриппом выше всего среди детей в возрасте до 14 лет, но в больницы с гриппом чаще всего попадают пожилые люди старше 65 лет.