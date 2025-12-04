Турецкий клерк вывез из суда золото на 3 млн евро на тележке для бумаг — и сбежал

По данным прокуратуры, клерк по имени Эрдаль Т. работал в отделе доказательств суда Бююкчекмедже. Когда он не вернулся из отпуска, сейф вскрыли — и обнаружили пустоту: 25 кг золота и 50 кг серебра исчезли.

Следствие установило, что 19 ноября Эрдаль Т. вместе с женой и детьми сел на утренний рейс из аэропорта Сабиха Гёкчен в Лондон. Перед отъездом он отправил друзьям сообщение в WhatsApp: «Я продал товар, пусть Бог принесёт процветание вашим рынкам».

Прокуроры говорят, что украденные ценности проходилли как материалы для разных дел — среди них почти 10 кг золота в слитках, более 2 600 ювелирных изделий и редкие монеты эпохи Османской империи и правления Ататюрка.

Полиция задержала одного фигуранта — клерка Кемаля Д., который имел доступ к ключам от сейфа. Сам же Эрдаль Т. и его жена уже в Великобритании и числятся в бегах.

Турецкие СМИ оценивают ущерб примерно в 150 млн лир — около 3 млн евро. Примечательно, что по версии следствия драгоценности могли вывезти прямо в канцелярской тележке, обычно используемой для переноски судебных папок.

Эрдаль Т. устроился в суд на постоянную работу только в 2021 году — и теперь, похоже, стал главным героем самой громкой кражи десятилетия.