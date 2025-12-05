Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министру — привет от мамочки: очередь для детей к врачу 15 месяцев. Как это? (4)

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 11:17

О том, что сегодня очередь для больного ребенка к врачам в Латвии составляет 15 месяцев написала в своем посте в Фейсбуке одна латвийская мамочка. Знает ли об этом министр здравоохранения Хосам Абу Мери, интересуется женщина.

-Пока бюджет утверждается, хочу обратить внимание на существенную проблему, напрямую связанную с катастрофической нехваткой финансирования в сфере детского здравоохранения.

Трудно представить, что дети не являются государственным приоритетом, как это происходит в Латвии.

Моему ребёнку 13 лет. Все эти годы мы ходили только к семейному врачу бесплатно. Во всех случаях, чтобы попасть к специалистам, включая даже стоматолога, приходилось ждать месяцами.

Хорошо, что есть деньги на платных специалистов. Но что делать родителям, у которых нет 50–150 евро на приём к педиатру?

Сегодня меня возмутил ответ Детской клинической университетской больницы по поводу записи к специалисту: срок ожидания составляет около 15 месяцев❗️ Если у родителей нет денег на платных специалистов, неужели ребёнок должен страдать 15 месяцев, чтобы получить качественную медицинскую помощь? Хосам Абу Мери

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (4)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (4)

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (4)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (4)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (4)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (4)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (4)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

