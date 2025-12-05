-Пока бюджет утверждается, хочу обратить внимание на существенную проблему, напрямую связанную с катастрофической нехваткой финансирования в сфере детского здравоохранения.

Трудно представить, что дети не являются государственным приоритетом, как это происходит в Латвии.

Моему ребёнку 13 лет. Все эти годы мы ходили только к семейному врачу бесплатно. Во всех случаях, чтобы попасть к специалистам, включая даже стоматолога, приходилось ждать месяцами.

Хорошо, что есть деньги на платных специалистов. Но что делать родителям, у которых нет 50–150 евро на приём к педиатру?

Сегодня меня возмутил ответ Детской клинической университетской больницы по поводу записи к специалисту: срок ожидания составляет около 15 месяцев❗️ Если у родителей нет денег на платных специалистов, неужели ребёнок должен страдать 15 месяцев, чтобы получить качественную медицинскую помощь? Хосам Абу Мери