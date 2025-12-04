Почему продукты в Латвии дорожают быстрее, чем в остальном ЕС? (ЦИФРЫ)

Жители судят о подорожании на все и вся по тощему своему кошельку или быстро тающему банковскому счету. Сходил разок в магазин – 50-70 евро как не бывало, и это только чуть-чуть купить еды. А съездить на отдых на чужое теплое море, сделать ремонт в квартире, купить новую мебель – вообще нереально для латвийца с обычными доходами.

Может быть, это банально простое вечное недовольство людей: всегда им все плохо и всегда мало? Ведь уровень цен в Латвии еще не самый высокий в Европе...

А они-то и вправду всЕ выше

Мировые цены на продукты питания в октябре снизились (второй месяц подряд) на 1,6%, а за год, по сравнению с октябрем 2024-го, - на 0,3%. Тогда как в Латвии цены на продукты питания растут быстрее, чем в других странах Евросоюза.

По уровню цен на продовольствие Латвия долгие годы находилась примерно на 20-м месте в ЕС, но в 2023 и 2024 годах поднялась на 10–14-е места. В то же время по уровню доходов ЛР занимает 26-е место среди 32 стран. Причем учитывается чистый доход - 13 522 евро в год.

Нельзя не заметить, что цены резко подскочили во время и после пандемии ковида, в том числе и условно контролируемые самоуправлениями и государством тарифы на коммунальные услуги. Как будто всех прорвало...

Вместе с тем появляются мнения экспертов, которых сейчас в Латвии развелось видимо-невидимо, что покупатели ленивы и не ищут, где товары дешевле, а упираются в одну торговую сеть. Мол, необходим вечный поиск: покой-то нам только снится. А работать когда? – спросят скептики.

Другие эксперты в «области всего» говорят, что жителям надо сокращать потребление и снижать запросы. Тогда, дескать, и денег хватит, чтобы еще и в банк откладывать на будущую безбедную старость.

Одним словом, народ кругом виноват – совсем о себе не заботится. То ли дело правители, которые денно и нощно радеют о благосостоянии населения: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ?»

Попалась интересная информация. В следующем году - выборы в Сейм, уйдет часть депутатов, но их не обидят финансово. Для депутатов парламента, не прошедших в следующий Сейм, законом предусмотрены компенсации от государства (читать – от нас, налогоплательщиков). Так, осенью 2022 года 17 слугам народа было перечислено по 10 и более тысяч евро, самая крупная сумма – 13 000. Как тут не учить народ экономить...

Вот где собака зарыта

Например, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис ЭНДЗИНЬШ видит несколько причин, по которым цены в Латвии выше европейских.

Главное: на рынке много мелких торговцев, которые не могут предложить более низкие цены. В то же время сетям супермаркетов с низкими ценами надо открывать больше магазинов по всей Латвии.

Виновата, мол, и излишняя бюрократия. Так, указание флажков стран происхождения товара на ценниках тоже повлияло на рост цен. И налог на добавленную стоимость на продукты питания во многих странах Европы ниже, чем в Латвии. На цены в магазине влияют и расходы производителей, в частности на отопление, а цена на него в Латвии выше, чем во многих странах ЕС.

Экономисты банка Citadele, например, называют причиной подорожания продуктов и увеличение средней зарплаты – она выросла примерно на 8%. Мало конкуренции, и это тоже подталкивает цены вверх.

А ведь весной Министерство экономики, Ассоциация торговцев продуктами, Торгово-промышленная палата и Центральный союз молочников подписали меморандум о снижении цен на продукты. Заметили ли это покупатели? Министр финансов Арвилс АШЕРАДЕНС отметил, что продовольственная инфляция больше всего затрагивает жителей с низкими доходами. А вот усилий по снижению цен, по мнению министра, покупатели не заметили.

А прогноз экономистов оптимистичен. Уже к концу года инфляция должна пойти на спад, а в следующем году ее средний уровень будет чуть выше 2%, то есть на 2% меньше нынешнего. Так сказать, подарок народу к Новому году...

прогноз

На динамику цен в Латвии по-прежнему будут существенно влиять колебания мировых цен и развитие мировой экономики, особенно геополитическая ситуация и ее влияние на цены на энергоносители и продукты питания. Ожидается, что в 2025 году среднегодовой уровень инфляции составит порядка 3,8%...

Инфляция растёт

Что говорит статистика

В октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года потребительские цены выросли на 4,3%, а среднегодовая инфляция составила 3,6%...

Уровень потребительских цен в октябре по сравнению с сентябрем поднялся на 0,4% - так же, как и уровень цен на услуги.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц увеличились на 0,5%. Также выросли цены на свежие овощи (+6,6%) и в результате завершения акций подорожали хлеб (+1,1%), сыр и творог (+1,4%), кондитерские изделия (+1,4%), молоко (+1,3%) и мороженое (+2,4%).

Заметно дороже стали свежая или охлажденная рыба (+10,7%), кофе (+1,1%) и свежие фрукты (+0,7%). Под влиянием акций подешевели растительное масло (-6,6%), макаронные изделия (-3,2%) и шоколад (-1,4%). Снизились цены на свинину (-1,6%), оливковое масло (-4,4%) и картофель (-2,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 1,6% вследствие акций, но подорожало пиво. Табачные изделия в среднем подешевели на 0,2%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц увеличился на 1,6%. Наиболее значительно в этой группе подорожала теплоэнергия (+4,4%), а также электроэнергия (+1,5%), твердое топливо (+2,6%) и услуги по вывозу мусора (+0,5%). А услуги обслуживания жилья, как говорит статистика, подешевели (-0,6%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, с сентября подорожали на 1,4% - из-за роста цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подорожало на 0,8%, в том числе дизельное топливо - на 0,8%, бензин - на 1,1%, а автогаз подешевел на 0,4%. Дороже стали обслуживание и ремонт личного транспорта и пассажирские автоперевозки.

Под влиянием акций подешевели товары личной гигиены и средства для красоты (-1,2%), а ювелирные изделия подорожали.

Значительно повысились цены в октябре на услуги врачей-специалистов, издания художественной литературы, услуги питания. В то же время снизились цены на гостиничные услуги и фармацевтические продукты.

Прошёл год...

По сравнению с октябрем прошлого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 5,6%. Подорожали отдельные продукты: кофе (+35,3%), мясо домашней птицы (+18,3%), яйца (+21%), шоколад (+18,2%), кондитерские изделия (+5,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+3,2%), сливочное масло (+11,3%), молоко (+5,6%), молочные продукты (+4,1%), говядина (+28,3%), растительное масло (+11,6%), свежие фрукты (+2,3%), сыр и творог (+1,8%), плодоовощные соки (+6,1%), мороженое (+5,7%), йогурт (+4,7%).

Вместе с тем подешевели свежие овощи (-7,1%), оливковое масло (-11,3%), сахар (-6,9%), свежая или охлажденная рыба (-5,8%), мука и другие продукты помола зерна (-2,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 2,4%, на табачные изделия - на 9,4%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год увеличился на 6,2%. Подорожали электроэнергия (+12,2%), обслуживание жилья (+7,5%), природный газ (+10,9%), теплоэнергия (+1,8%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+12,4%), аренда жилья (+6,7%), водоснабжение (+6,6%), канализационные услуги (+8,8%) и вывоз мусора (+5,1%). Подешевело твердое топливо (-3,8%).

В здравоохранении средний уровень цен за год вырос на 4%. Подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии, фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 2,6%, в частности, на топливо на 1,7%, на автогаз на 12,9%, на дизельное топливо - на 1,4%, на бензин - на 0,1%.

А пойдешь, скажем, обувку присматривать — она по сравнению с прошлым сезоном подорожала на… какие там доли процента… на треть!

Оксана ПЕТРЕНКО